Cancelan acuerdo de Carla Paredes como médico general en el hospital San Lorenzo

Este fin de semana el personal de Salud entregó la notificación de la cancelación de su plaza a la doctora Paredes en el departamento de Gualala, Santa Bárbara

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 15:02
Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas trascendió la cancelación de la plaza de la exministra de Salud Carla Paredes como médico de guardia en el Hospital San Lorenzo, en el departamento de Valle.

Este lunes se conoció el acuerdo No. 728-2026 que establece la cancelación del contrato por período de prueba de Paredes; la notificación fue entregada este fin de semana personalmente a la exfuncionaria.

Es de recordar que Paredes fue nombrada en septiembre pasado como médico general de guardia en el hospital San Lorenzo, en Valle devengando un salario de más de 105 mil lempiras mensuales.

Autoridades del Hospital de San Lorenzo se desligan del nombramiento de Carla Paredes

EL HERALDO conoció que pese a su nombramiento, la doctora no se presentó a laborar; inclusive no figuraba en el plan de guardia mensual.

El director del hospital, Marco Antonio Zepeda, confirmó que desconocía por completo la designación de la exministra a la guardia del hospital.

La notificación fue entregada personalmente a la exministra de Salud en el municipio de Gualala, Santa Bárbara.

Su nombramiento que se realizó cuatro meses antes de dejar el cargo, causó indignación en el gremio médico quienes pidieron a las actuales autoridades sanitarias investigar la asignación de la exfuncionaria.

Centros oftalmológicos operarán con médicos hondureños; cubanos se retirarán

En ese sentido este fin de semana, personal de la Secretaría de Salud le entregó el acuerdo de cancelación a Paredes en el municipio de Gualala, Santa Bárbara.

La exministra firmó de recibido la notificación; sin embargo, dejó ver su malestar, al escribir al lado de su firma que no estaba de acuerdo con la resolución.

Aunque la resolución pone fin a la vía administrativa, se concede a Paredes un plazo de 15 días para impugnar la decisión ante los tribunales contenciosos administrativos, según indica la notificación que le fue entregada.

