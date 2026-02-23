Cancelan acuerdo de Carla Paredes como médico general en el hospital San Lorenzo

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas trascendió la cancelación de la plaza de la exministra de Salud Carla Paredes como médico de guardia en el Hospital San Lorenzo, en el departamento de Valle.
Este lunes se conoció el acuerdo No. 728-2026 que establece la cancelación del contrato por período de prueba de Paredes; la notificación fue entregada este fin de semana personalmente a la exfuncionaria.
Es de recordar que Paredes fue nombrada en septiembre pasado como médico general de guardia en el hospital San Lorenzo, en Valle devengando un salario de más de 105 mil lempiras mensuales.
EL HERALDO conoció que pese a su nombramiento, la doctora no se presentó a laborar; inclusive no figuraba en el plan de guardia mensual.
El director del hospital, Marco Antonio Zepeda, confirmó que desconocía por completo la designación de la exministra a la guardia del hospital.
Su nombramiento que se realizó cuatro meses antes de dejar el cargo, causó indignación en el gremio médico quienes pidieron a las actuales autoridades sanitarias investigar la asignación de la exfuncionaria.
En ese sentido este fin de semana, personal de la Secretaría de Salud le entregó el acuerdo de cancelación a Paredes en el municipio de Gualala, Santa Bárbara.
La exministra firmó de recibido la notificación; sin embargo, dejó ver su malestar, al escribir al lado de su firma que no estaba de acuerdo con la resolución.
Aunque la resolución pone fin a la vía administrativa, se concede a Paredes un plazo de 15 días para impugnar la decisión ante los tribunales contenciosos administrativos, según indica la notificación que le fue entregada.