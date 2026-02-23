Cancelan acuerdo de Carla Paredes como médico general en el hospital San Lorenzo

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas trascendió la cancelación de la plaza de la exministra de Salud Carla Paredes como médico de guardia en el Hospital San Lorenzo, en el departamento de Valle.

Este lunes se conoció el acuerdo No. 728-2026 que establece la cancelación del contrato por período de prueba de Paredes; la notificación fue entregada este fin de semana personalmente a la exfuncionaria.

Es de recordar que Paredes fue nombrada en septiembre pasado como médico general de guardia en el hospital San Lorenzo, en Valle devengando un salario de más de 105 mil lempiras mensuales.