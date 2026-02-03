Autoridades del Hospital de San Lorenzo se desligan del nombramiento de Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Hospital de San Lorenzo se desligaron del polémico nombramiento de la exministra de Salud, Carla Paredes, como médico general de guardia en ese centro asistencial. La situación generó cuestionamientos luego de que se revelara que Paredes fue asignada a una plaza en el hospital cuatro meses antes de presentar su renuncia al cargo ministerial, percibiendo un salario elevado. El director del hospital, Marco Antonio Zepeda, confirmó a EL HERALDO que desconocía por completo la designación. “Para que un médico pueda ejercer funciones en este hospital, es indispensable que exista un oficio formal emitido por la Secretaría de Salud, autoridad rectora del sistema sanitario nacional”, explicó Zepeda, al aclarar que no ha recibido ninguna información sobre el caso.

"En este caso no tenemos ninguna información que me diga a mí, 'doctor, le asigné a la doctora Carla Paredes para que le asigne funciones', entonces en ese caso yo no puedo darle funciones a un médico que ni siquiera sé que es médico mío", dijo. Zepeda fue enfático en señalar que el hospital no tiene ningún registro que indique que la doctora Paredes haya sido asignada, ni que haya atendido pacientes o realizado procedimientos quirúrgicos dentro del centro. Aclaró que el hospital actúa únicamente como unidad ejecutora y gestora, y que la única autoridad con potestad para asignar plazas, contratos o permanencias es la Secretaría de Salud. "Si nosotros tenemos necesidad de un médico acá, lo solicitamos a la Secretaría de Salud", manifestó. Ante eso, puntualizó que el hospital en ningún momento realizó trámite, gestión administrativa o procedimiento institucional alguno orientado a otorgar o formalizar la designación de Carla Paredes.

Destacó que actualmente el hospital no presenta déficit de médicos ni vacantes disponibles, ya que cualquier jubilación, licencia o fallecimiento de personal ha sido sustituido de manera inmediata. Por lo tanto, de confirmarse la asignación de Paredes sería adicional y esta no respondería a una necesidad institucional. "Nosotros tenemos todos nuestros médicos. El Hospital San Lorenzo no ha perdido ningún médico", reiteró. Según la información a la que tuvo acceso EL HERALDO, el Acuerdo No. 7654-2025, en el que se nombra a Paredes, fue suscrito el 9 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y contó con la autorización de la Administración Nacional de Servicio Civil. En el texto se detalla una “acción de personal” mediante la cual se oficializa su incorporación al régimen de Servicio Civil bajo la categoría de médica general de guardia. Su salario mensual es de 105,201.92 lempiras, y desempeñará sus funciones en el Hospital de San Lorenzo, Valle.