¿Por qué la capilla velera es el corazón de la fe en la Basílica de Suyapa?

Tegucigalpa, Honduras.- Al costado derecho de la Basílica de Suyapa, se levanta uno de los espacios más significativos para los feligreses: la capilla velera. El punto donde la fe del pueblo hondureño se materializa en promesas cumplidas, agradecimientos profundos y súplicas hechas con el corazón lleno de amor y veneración.

Para quienes llegan hasta este lugar, la capilla representa un altar íntimo donde se acude a pagar promesas por milagros recibidos y dar gracias por la salud recuperada, por el trabajo conseguido o simplemente por seguir con vida.

“Este espacio es muy importante para el pueblo hondureño porque aquí la gente viene a agradecer los milagros y bendiciones recibidas”, explica Danilo Flores, servidor de la Iglesia en la Basílica de Suyapa desde 1990.

Las velas encendidas simbolizan la esperanza que no se apaga. Aunque muchos creyentes buscan colores específicos, Flores aclara que no existe un significado oficial para cada tonalidad. “Generalmente se utiliza la vela blanca, porque representa la luz de Cristo”, expresa, mientras observa cómo los fieles colocan sus veladoras con respeto y recogimiento.

En la capilla también reposan los llamados “milagritos”: pequeñas figuras que representan partes del cuerpo, cosechas o situaciones superadas. Son testimonios silenciosos de sanaciones, de enfermedades vencidas y de peticiones escuchadas. “Hemos sido testigos de personas que han superado problemas graves de salud y luego regresan para rendirle veneración a la Virgen”, narra con felicidad.