Congreso Nacional aprueba amnistías energéticas, municipales y tributarias

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó en la sesión de este martes 3 de febrero un paquete de amnistías que beneficiarán al pueblo hondureño. Entre las principales se encuentra la amnistía tributaria, que estaba dispuesta para dos meses, pero los diputados decidieron extenderla por cuatro meses a partir de la fecha. En el caso de la amnistía migratoria estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el Congreso extendió un año más.

En el caso de la amnistía energética, el decreto dice que el beneficio será para "multas, recargos e intereses, así como obligaciones accesorias pendientes de pago con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)". Además, detalla que esta amnistía será "hasta el 31 de diciembre de 2025". "Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a esta amnistía deben realizar el pago de los valores correspondientes de energía eléctrica sin la aplicación de recargos, multas e intereses en el tiempo comprendido desde la vigencia del presente decreto". De igual manera, detalla que será por un periodo de dos meses. "Para gozar del beneficio podrán suscribirse convenios de pago al amparo de la amnistía consignada en el presente artículo, con la vigencia y plazos que se determinen en el mismo".

De igual manera, en el paquete de amnistías están contempladas la vehicular, donde se concederá el beneficio a partir de la vigencia del decreto y por un periodo de dos meses, "a los obligados tributarios que están en mora o que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias con el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad (IP) del periodo fiscal 2025 o años anteriores". El decreto indica que "podrán pagar la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos, tasas registrales, vehiculares, incluyendo las tasas viales municipales y contribuciones libres de multas y otro tipo de sanciones dentro de la vigencia del presente decreto". Otro de los artículos del paquete de amnistías indica que se "autoriza un período de dos (2) años contados a partir de la vigencia del presente Decreto y con carácter excepcional a las disposiciones contenidas en el Artículo 21 de la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, se permita la importación, nacionalización y registro de los vehículos con o sin placas de otros países, sin importar el origen o año de fabricación. Para tal fin, en el caso de los vehículos del año 2010 hacia atrás, será necesario realizar el pago único de L.10,000.00, lo que incluye la Matrícula Vehicular 2026". Por otra parte, también habrá amnistía para las personas que tengan pagos pendientes con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Estas personas pueden "realizar el pago de los montos adecuados por los servicios que la empresa brinda sin la aplicación de sanciones, multas, recargos o intereses", además, "suscribir convenios de pago al amparo de la amnistía siempre y cuando el pago se realice fuera de la vigencia de la amnistía.