Arresto domiciliario para exministro José Cardona y otros cuatro exempleados de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- La medida de arresto domiciliario le fue impuesta al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, luego de la audiencia de declaración de imputado a la que compareció siete meses y siete días después de haber dejado el poder. El exfuncionario fue arrimado a los tribunales de justicia del país para responder sobre el supuesto acto de corrupción ocurrido en esa Secretaría junto a otros cuatro acusados, quienes tuvieron el mismo destino legal luego de finalizada la audiencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El juez natural que conoce el expediente acusatorio en el que figura el exsecretario de Estado, determinó dictarles esta medida cautelar. Esta audiencia inició a las 2:30 de la tarde y también con la presencia de los otros acusados: Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Las otras siete personas que no se presentaron voluntariamente a esa cita judicial, son: la actual diputada del Congreso Nacional (CN), Isis Carolina Cuéllar Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato Villanueva y Eliud Reiniery Aguilar Pineda; todos ellos tienen orden de captura vigente.

67 delitos de fraude

Los 11 exempleados y la actual parlamentaria, son acusados por el Ministerio Público (MP), por haber cometido 67 delitos de fraude en contra de la economía del Estado de Honduras. Entre los involucrados, aparte de Isis Cuéllar y José Cardona, están: la gerente administrativa, el director de Monitoreo Gramático, el representante de la Gerencia Administrativa, un representante de la Subgerencia de Presupuesto y otro representante de la Dirección de Monitoreo Gramático; todos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social. El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), señala que los ahora imputados habidos y los que no han sido capturados, en contubernio, defraudaron las arcas del Estado de Honduras, por un valor de seis millones treinta y dos mil seiscientos cincuenta lempiras (L. 6,032,654); fondos que fueron destinados para supuestas ayudas sociales en el departamento de Copán.

De los 12 investigados, sólo el extitular de Sedesol, José Cardona, solicitó al juez natural, su presentación voluntaria para evitar una potencial captura por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC); los otros siete se consideran prófugos de la justicia.

Quieren salvar al fiscal

Cardona Erazo llegó a la CSJ, a las 2:00 de la tarde, hora en la que pactó su presentación voluntaria mediante su apoderada legal, quien horas atrás, luego de conocerse el requerimiento fiscal, interpuso el escrito en legal y debida forma. El exministro de Sedesol y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) no se guardó nada, y tal como lo había expuesto mediante sus redes en todos estos siete meses atrás, se fue contra quienes lo detractaron, según él. "Aquí estoy, a mí me asiste la verdad. Soy inocente de todos estos asuntos, vengo a presentarme voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia para que se me haga y se me dé la oportunidad que no me dio el Ministerio Público. Durante tres veces nosotros hemos pedido en los últimos ocho meses poder dar una declaración y el Ministerio Público nos negó esa oportunidad", reveló Cardona.

El exfuncionario aseguró que por el momento en el que se presentó el requerimiento fiscal, se debe a una operación política de alto nivel para asegurar la supervivencia del fiscal general, Johel Zelaya, es decir, evitar que le hagan un juicio político y que lo puedan separar del cargo.

"Se busca sacrificar, no a mi persona, porque yo soy descartable, sino, a la diputada Isis Carolina Cuéllar. Ella es la que está siendo sacrificada para salvar al fiscal general, y obviamente, yo lo único que pido es que me den todos los derechos que constitucionalmente tengo y la oportunidad de defenderme en libertad", evidenció José Carlos.

El acusado aseveró no tener ningún privilegio ni el apoyo de absolutamente nadie, al referirse a la cúpula de su partido Libre, pero si lamentó que la congresista Isis Cuéllar, sí lo ha tenido, "y pues, no les extrañe verla salir en libertad después de que se presente", dijo.



Sin miedo a ir preso

"Yo, en cambio, vengo listo y preparado para lo que suceda. Seguramente me van a mandar preso, no sé; pero mi deber como persona inocente, que no ha hecho absolutamente nada y que tiene su frente en alto, era estar aquí el día de hoy. No tengo temor de ir a la cárcel porque soy inocente y porque tengo una apoderada legal que va a luchar para demostrar esa inocencia", afirmó Cardona Erazo. Sobre la parlamentaria Cuéllar Erazo, confesó: "El día que renuncié, el 28 de junio del año pasado, la diputada Cuéllar me dijo en persona: que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya y que yo no tenía ese tipo de protección. Ella me expresó que tenía una relación extramarital con un miembro de la familia Zelaya, que en ese momento era la familia presidencial. Así que ustedes juzgarán". No desaprovechó los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación, para decirle al fiscal Johel Zelaya: "Si el fiscal general hizo esto para salvar su culo, tiene los días contados, porque igual se lo van a echar. Que no crea que por hundir a José Carlos Cardona y a Isis Cuéllar se va a salvar. Pero sí, confío en la diosa Temis y en la Corte Suprema de Justicia". El exministro de Sedesol externó su solidaridad con las familias de sus excompañeros que eran parte del Comité de Ayudas en esa Secretaría de Estado "Espero que todos podamos demostrar que esto se planificó, se fraguó y se ejecutó en el departamento de Copán, a nuestras espaldas".

No se dio cuenta