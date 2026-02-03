Cardona confiesa: "Ella (Isis Cuéllar) me dijo que era amante de un miembro de la familia Zelaya"

El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia tras confirmarse una orden de captura en su contra. El exfuncionario es investigado por su presunta vinculación en el caso de corrupción denominado "Chequesol". A su llegada a la sede judicial, Cardona se dirigió a los medios de comunicación para rechazar los cargos presentados por el Ministerio Público. "Soy inocente, soy inocente", fueron las palabras del exministro mientras ingresaba al tribunal para su audiencia inicial.