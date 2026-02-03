Aniversario Virgen Suyapa
Olimpia vs América
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Cardona confiesa: "Ella (Isis Cuéllar) me dijo que era amante de un miembro de la familia Zelaya"
El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia tras confirmarse una orden de captura en su contra. El exfuncionario es investigado por su presunta vinculación en el caso de corrupción denominado "Chequesol". A su llegada a la sede judicial, Cardona se dirigió a los medios de comunicación para rechazar los cargos presentados por el Ministerio Público. "Soy inocente, soy inocente", fueron las palabras del exministro mientras ingresaba al tribunal para su audiencia inicial.
Javier Flores
seguir +
Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 14:36
El Heraldo Videos
Videos Honduras
José Carlos Cardona al Fiscal General: "Tiene los días contados"
Javier Flores
Videos Honduras
Cardona confiesa: "Ella (Isis Cuéllar) me dijo que era amante de un miembro de la familia Zelaya"
Javier Flores
Videos Honduras
Dagoberto Aspra y Francisco Quiroz asumen como autoridades de la PGR 2026-2030
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Autoridades detienen a los primeros implicados en investigación de corrupción en Sedesol
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Abogado Oliver Erazo: "Procuraduría representa y confronta al Estado" ante estructuras de corrupción
Estalin Irías
Videos Honduras
Emergencia sanitaria en Honduras: Congreso aprueba medidas excepcionales hasta febrero de 2027
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Tráfico vehicular moderado en la salida al sur de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Así se originó el proceso contra Isis Cuéllar y José Carlos Cardona
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Centroamérica bajo intenso frío: temperaturas llegan a -2 grados
Agencia EFE
Videos Honduras
Estos son los cargos contra Isis Cuéllar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Requerimiento fiscal alcanza a Isis Cuéllar y al menos 10 exfuncionarios del Estado
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Hallazgo de la Virgen de Suyapa en el cerro El Piligüín, Tegucigalpa, en 1747
Marbin López