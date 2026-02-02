Nuevo gabinete de Gobierno
Toma de posesión
Nuevo gobierno
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Estos son los cargos contra Isis Cuéllar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol
La Fiscalía reveló un millonario fraude en Sedesol que salpica a una diputada y un exministro. Se les acusa de desviar fondos destinados a Copán.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 19:32
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Centroamérica bajo intenso frío: temperaturas llegan a -2 grados
Agencia EFE
Videos Honduras
Estos son los cargos contra Isis Cuéllar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Requerimiento fiscal alcanza a Isis Cuéllar y al menos 10 exfuncionarios del Estado
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Hallazgo de la Virgen de Suyapa en el cerro El Piligüín, Tegucigalpa, en 1747
Marbin López
Videos Honduras
Miles de fieles llegan a Tegucigalpa para saludar a la Virgen de Suyapa
Alex Pérez
Videos Honduras
Gobierno de Xiomara destinó L1,200 millones solo en renta de vehículos en 2025
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Presidente Nasry Asfura sostendrá encuentro diplomático con Donald Trump en Estados Unidos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Así progresan las obras en carretera alterna de La Cañada para mejorar movilidad en zona sur
Alex Pérez
Videos Honduras
La madrugada más fría del año: Intibucá marcó 2 grados
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Gobierno de Xiomara Castro entregará solo cuatro helicópteros H145 de los seis anunciados
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Observar, Recordar, Ejecutar: la fórmula de Nasry Asfura para un gobierno eficiente
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Frente frío histórico genera temperaturas extremas de hasta -3 grados en Centroamérica
Jefry Sánchez