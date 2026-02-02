  1. Inicio
Estos son los cargos contra Isis Cuéllar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol

La Fiscalía reveló un millonario fraude en Sedesol que salpica a una diputada y un exministro. Se les acusa de desviar fondos destinados a Copán.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 19:32
