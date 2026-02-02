  1. Inicio
Así se originó el proceso contra Isis Cuéllar y José Carlos Cardona

Según la acusación, 12 personas habrían permitido la malversación de L 6,032,654.07 mediante la simulación de procedimientos internos y la participación coordinada de funcionarios de alto y medio nivel.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 21:56
El Heraldo Videos