Tráfico vehicular moderado en la salida al sur de Tegucigalpa

La salida al sur de Tegucigalpa registra un flujo vehicular moderado, permitiendo la circulación continua de los automovilistas, aunque con leves retrasos en algunos tramos de esta vía.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 08:44
El Heraldo Videos