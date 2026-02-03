Don Julio y Evelyn, entre los miles que agradecen milagros ante la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Entre los miles de testimonios de sanación y milagro que se elevan cada año hasta la Basílica de Suyapa, la voz de don Julio Hernández se quiebra al hablar de la segunda oportunidad que le concedió la Virgen de Suyapa, cuando hace dos años un accidente vehicular en El Porvenir, Francisco Morazán, marcó su vida para siempre.
Con una vela encendida entre las manos, viendo con reverencia la imagen de la Morenita, don Julio revive aquel momento que pudo haber sido el final de su historia.
“La Virgencita me dio la oportunidad de vivir una vez más. Tuve un accidente mortal en una cuatrimoto y recibí un fuerte golpe en la cabeza; humanamente no había esperanza, pero solo ella me pudo salvar y hoy estoy aquí recuperado”, expresó con la voz cargada de fe, mientras inclinaba el rostro en señal de gratitud ante la Virgen de Suyapa.
El percance ocurrió en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, cuando intentó esquivar un vehículo mientras se conducía en la cuatrimoto.
“Ella me dio la oportunidad de seguir viviendo”, repite con fe, mientras señala los puntos donde recibió los golpes, recordando que los médicos le explicaron que se formaron coágulos de sangre.
Don Julio afirma que nunca perdió la esperanza. “Aquí andamos por fe en la Virgencita”, dijo con una sonrisa que refleja alivio y agradecimiento por seguir con vida, convencido de que fue la intercesión de la Morenita la que lo sostuvo en los momentos más difíciles.
Procedente de la aldea El Pedernal, don Julio llega cada año a la Basílica como muestra de cumplimiento de su promesa. Además de encender candelas, sacó con cuidado unos ramos de flores que colocó frente a la imagen de la Morenita, en un gesto sencillo pero cargado de devoción, ante las cámaras de EL HERALDO.
Su hijo, Santos Hernández, acompañó el momento y no dudó en afirmar que la vida de su padre es un milagro. “Mi papá está vivo por obra de la Virgencita; ella es muy buena”, expresó mientras ayudaba a colocar las flores cerca del altar, como señal de agradecimiento.
Por su parte, Evelyn Flores llega a la Basílica de Suyapa con arreglos florales desde hace 27 años como una promesa de gratitud por la vida y salud que le regala. “Cada arreglo floral es una forma de decirle gracias a la Virgencita por la vida y la salud”, expresa mientras hace fila para poder ingresar al altar.
Su testimonio está marcado por momentos difíciles. “Hubo etapas en las que la enfermedad tocó a mi familia y yo sentí que ya no podía más”, recuerda con nostalgia. Fue entonces cuando se encomendó a la Virgen de Suyapa y prometió regresar cada año con flores si encontraba alivio y fortaleza.
Evelyn asegura que su fe fue escuchada. “La Virgen me concedió salud y paz, y desde ese día no he dejado de venir”, afirma con alegría.
A lo largo de casi tres décadas, ha visto pasar generaciones de peregrinos. “He visto personas llegar llorando y salir con esperanza”, comenta la entrevistada. En medio de esa multitud, Evelyn mantiene su promesa intacta, convencida de que la fe se demuestra con perseverancia.
Evelyn habla de los milagros con humildad. “Yo no digo que soy especial, solo soy una agradecida”, expresó con reverencia.
La Basílica de Suyapa se ha convertido en su segundo hogar. “Aquí siento paz, aquí siento que no estoy sola”, confiesa. Cada visita refuerza su convicción de que la fe se sostiene incluso en los momentos más duros.
El testimonio de Evelyn y don Julio solo es uno de los miles que se suman a las historias de fe que cada año llegan a la Basílica de Suyapa, donde la esperanza, la gratitud y la confianza en la Virgen siguen siendo el consuelo de miles de hondureños y extranjeros.