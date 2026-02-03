Don Julio y Evelyn, entre los miles que agradecen milagros ante la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Entre los miles de testimonios de sanación y milagro que se elevan cada año hasta la Basílica de Suyapa, la voz de don Julio Hernández se quiebra al hablar de la segunda oportunidad que le concedió la Virgen de Suyapa, cuando hace dos años un accidente vehicular en El Porvenir, Francisco Morazán, marcó su vida para siempre.

Con una vela encendida entre las manos, viendo con reverencia la imagen de la Morenita, don Julio revive aquel momento que pudo haber sido el final de su historia.

“La Virgencita me dio la oportunidad de vivir una vez más. Tuve un accidente mortal en una cuatrimoto y recibí un fuerte golpe en la cabeza; humanamente no había esperanza, pero solo ella me pudo salvar y hoy estoy aquí recuperado”, expresó con la voz cargada de fe, mientras inclinaba el rostro en señal de gratitud ante la Virgen de Suyapa.

El percance ocurrió en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, cuando intentó esquivar un vehículo mientras se conducía en la cuatrimoto.

“Ella me dio la oportunidad de seguir viviendo”, repite con fe, mientras señala los puntos donde recibió los golpes, recordando que los médicos le explicaron que se formaron coágulos de sangre.

Don Julio afirma que nunca perdió la esperanza. “Aquí andamos por fe en la Virgencita”, dijo con una sonrisa que refleja alivio y agradecimiento por seguir con vida, convencido de que fue la intercesión de la Morenita la que lo sostuvo en los momentos más difíciles.

Procedente de la aldea El Pedernal, don Julio llega cada año a la Basílica como muestra de cumplimiento de su promesa. Además de encender candelas, sacó con cuidado unos ramos de flores que colocó frente a la imagen de la Morenita, en un gesto sencillo pero cargado de devoción, ante las cámaras de EL HERALDO.