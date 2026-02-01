Doña Ernestina, la samaritana de Suyapa que abre su hogar a los peregrinos

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos pasos de la Ermita de Suyapa, la casa de doña Ernestina García se convierte cada año en un pequeño santuario de amor y solidaridad. Sus puertas abiertas reciben a los peregrinos que, tras largas jornadas de viaje, llegan cansados, con fe y promesas, buscando el abrazo silencioso de la Virgen de Suyapa. "Le damos albergue a los peregrinos que vienen con toda fe a visitar a nuestra madre. Abrir la puerta de nuestra casa nos llena de amor, nos alegra el corazón y nos mantiene unidos como familia", relata con la voz entrecortada y los ojos húmedos al recordar 50 años de servicio solidario. La tradición comenzó con su abuela, quien durante décadas abrió su hogar con amor hacia los peregrinos. En la actualidad, doña Ernestina y su familia continúan ese legado con la misma devoción. “Los primeros que vinieron a pedir posada eran de San Pedro; ahora vienen de Intibucá, La Esperanza, La Paz, Comayagua... Cada nombre representa un camino largo, un sacrificio y una promesa cumplida”, narra, mientras su esposo, Rosendo Peña, arregla el espacio para atender a nuevos peregrinos. Doña Ernestina García ha mantenido esta labor por más de 50 años. “No solo es predicar la palabra, sino ponerla en práctica, como enseñó el Señor Jesucristo”, ​​​​​​agrega, con la voz quebrada por la emoción de compartir su testimonio.

García recuerda cómo, en sus primeros años, algunos peregrinos se quedaban a la intemperie, enfrentando la lluvia o el frío, y cómo la familia convirtió su hogar en un refugio seguro y cálido para quienes buscan consuelo y protección.

Entre sollozos, doña Ernestina explica: “Uno no sabe si mañana un familiar anda lejos y alguien le va a tender la mano. Por eso hoy nosotros le abrimos la puerta al que podemos, y así vienen muchas personas. Viene uno, trae a otro y pronto llegan más, y nunca los dejamos afuera”, expresa con generosidad la entrevistada. Y es que cada año más de 200 personas encuentran aquí un techo, comida y amor. “Antes se quedaban afuera, sin colchas ni abrigo. Ahora duermen tranquilos, descansan y sienten que alguien los cuida como familia”, relata la samaritana.