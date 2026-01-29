Devoción y peregrinaciones marcan fiesta de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Basílica de Nuestra Señora de Suyapa vive jornadas de profunda fe y devoción con la llegada diaria de miles de hondureños, en el marco de las celebraciones por los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona espiritual de Honduras.
Desde hace varios días, peregrinos provenientes de distintos puntos del país arriban al santuario con velas encendidas, ofrendas florales y promesas, en honor a la Morenita, como muestra de gratitud por los favores recibidos y las peticiones cumplidas.
El calendario litúrgico marca estas fechas como especiales para la feligresía católica, que participa activamente en las distintas eucaristías y actos religiosos programados durante la novena.
Para este viernes 30 de enero, las celebraciones iniciarán a las 7:00 de la mañana con una eucaristía en la Basílica. Posteriormente, a las 8:00 de la mañana, se celebrará una misa solemne dedicada a las Fuerzas Armadas, en la que se elevarán plegarias por la paz y la protección del país.
A las 12:00 del mediodía se oficiará otra eucaristía en el templo principal, mientras que a las 4:00 de la tarde se desarrollará la misa diaria. A las 4:30 p. m., los fieles participarán en la procesión del Decanato San Miguel Arcángel.
El sexto día de la novena concluirá con la misa principal a las 5:00 de la tarde, mientras que las celebraciones paralelas se llevarán a cabo en el Santuario Pequeño, lo que permitirá una mayor participación de los devotos sin limitar el acceso al templo.
El sábado 31 de enero, séptimo día de la novena, se realizará uno de los actos más simbólicos de la festividad: la subida de la imagen de la Virgen al Coro de la Basílica, programada para las 7:00 de la mañana, un gesto que anuncia la cercanía de la fecha solemne.
“Tenemos por la mañana excursiones que vienen de Comayagua. Después tenemos la participación de la pastoral garífuna que viene de la costa norte y que se suma también del interior del país”, indicó Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica Menor de Tegucigalpa. El sacerdote agregó que también se espera la visita de peregrinos procedentes del departamento de El Paraíso.
La comunidad garífuna participa activamente en esta jornada, vistiendo el santuario con expresiones de su cultura afrohondureña. Durante el día rinden honor a la Morenita con misas, cantos en su lengua, bailes tradicionales y ofrendas como casabe, pan de coco y frutas, consolidando así su devoción a la Virgen de Suyapa.
Este día también visitarán peregrinos de todo el departamento de El Paraíso, quienes traen sus arreglos florales y ofrendas especiales.
Las eucaristías se celebrarán a las 8:30 y 9:30 de la mañana en la Basílica de Suyapa. Más tarde, a las 12:00 del mediodía la misa se trasladará al Santuario Pequeño, ampliando la capacidad de atención pastoral.
A las 2:00 de la tarde del mismo día la pastoral juvenil realizará una peregrinación, seguida por la misa del séptimo día de la novena a las 4:30 de la tarde en la Basílica y otra celebración a las 5:00 de la tarde en el Santuario Pequeño.
“El domingo es día de peregrinaciones masivas y tenemos muchas personas”, por lo que se tiene atenciones en seguridad y resguardo, detalló Magno. Para este domingo 1 de enero, octavo día de la novena, la actividad litúrgica comenzará desde temprano con eucaristías simultáneas a partir de las 6:00 de la mañana, repitiéndose cada hora hasta las 12:00 del mediodía en la Basílica de Suyapa y el Santuario Pequeño.
Las celebraciones de las 9:00 y 11:00 de la mañana serán las más concurridas, con familias enteras peregrinando juntas y a las 4:30 de la tarde se celebrará la misa del octavo día y luego, a las 6:00 de la noche, una eucaristía en el Santuario San Judas.
El lunes 2 de febrero las misas iniciarán desde las 6:00 de la mañana en ambos templos del complejo basilical, con celebraciones continuas durante la mañana.“El próximo lunes las Fuerzas Armadas estarán ofreciendo una solemne misa en honor a la patrona de Honduras, capitana general de nuestra institución militar”, adelantó el vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera.
A las 4:00 de la tarde del lunes se realizará la procesión del Decanato Nuestra Señora de Suyapa, mientras que a las 5:00 de la tarde se celebrará la misa final de la novena en el Santuario Pequeño.
Al caer la noche, a las 6:30, la tradicional procesión hacia la alborada iluminará el entorno de la Basílica de Suyapa, acompañada de cantos religiosos y encuentros comunitarios que anticipan la solemnidad. El martes 3 de febrero, fecha de los 279 aniversario de la Virgen de Suyapa, las eucaristías comenzarán desde las 5:00 de la mañana y se desarrollarán durante toda la jornada en la Basílica y el Santuario San Judas.
La misa solemne está programada para las 9:00 de la mañana, reunirá a miles de peregrinos y autoridades eclesiásticas en una de las ceremonias más importantes del calendario religioso nacional.
Las celebraciones comenzarán a las 6:00 de la tarde con la eucaristía que incluirá el traslado de la imagen de la Virgen a su baldaquino, cerrando oficialmente una festividad que renueva, año tras año, la fe del pueblo hondureño.
Y es que este evento es el grande religioso de Honduras, donde los hondureños católicos recuerdan con devoción a la Morenita encontrada en febrero de 1747 por el agricultor Alejandro Colindres y el niño Lorenzo Martínez en el Cerro El Piligüín, cerca de Tegucigalpa. Esta pequeña estatuilla de madera de cedro, de apenas 6.35 centimetros, es venerada como milagrosa y su festividad principal se celebra con gran fervor y tradición, atrayendo.