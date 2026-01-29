Devoción y peregrinaciones marcan fiesta de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Basílica de Nuestra Señora de Suyapa vive jornadas de profunda fe y devoción con la llegada diaria de miles de hondureños, en el marco de las celebraciones por los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona espiritual de Honduras.

Desde hace varios días, peregrinos provenientes de distintos puntos del país arriban al santuario con velas encendidas, ofrendas florales y promesas, en honor a la Morenita, como muestra de gratitud por los favores recibidos y las peticiones cumplidas.

El calendario litúrgico marca estas fechas como especiales para la feligresía católica, que participa activamente en las distintas eucaristías y actos religiosos programados durante la novena.

Para este viernes 30 de enero, las celebraciones iniciarán a las 7:00 de la mañana con una eucaristía en la Basílica. Posteriormente, a las 8:00 de la mañana, se celebrará una misa solemne dedicada a las Fuerzas Armadas, en la que se elevarán plegarias por la paz y la protección del país.

A las 12:00 del mediodía se oficiará otra eucaristía en el templo principal, mientras que a las 4:00 de la tarde se desarrollará la misa diaria. A las 4:30 p. m., los fieles participarán en la procesión del Decanato San Miguel Arcángel.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El sexto día de la novena concluirá con la misa principal a las 5:00 de la tarde, mientras que las celebraciones paralelas se llevarán a cabo en el Santuario Pequeño, lo que permitirá una mayor participación de los devotos sin limitar el acceso al templo.

El sábado 31 de enero, séptimo día de la novena, se realizará uno de los actos más simbólicos de la festividad: la subida de la imagen de la Virgen al Coro de la Basílica, programada para las 7:00 de la mañana, un gesto que anuncia la cercanía de la fecha solemne.

“Tenemos por la mañana excursiones que vienen de Comayagua. Después tenemos la participación de la pastoral garífuna que viene de la costa norte y que se suma también del interior del país”, indicó Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica Menor de Tegucigalpa. El sacerdote agregó que también se espera la visita de peregrinos procedentes del departamento de El Paraíso.

La comunidad garífuna participa activamente en esta jornada, vistiendo el santuario con expresiones de su cultura afrohondureña. Durante el día rinden honor a la Morenita con misas, cantos en su lengua, bailes tradicionales y ofrendas como casabe, pan de coco y frutas, consolidando así su devoción a la Virgen de Suyapa.