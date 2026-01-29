Activan amplio operativo para resguardar a peregrinos en la aldea de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 29 de enero se activaron los operativos de seguridad en la Basílica Menor de Suyapa en el marco de la celebración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, con el objetivo de resguardar a los miles de peregrinos que llegan de todo el país.

Las acciones son coordinadas por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), que integra a más de 15 instituciones de socorro y seguridad, las cuales estarán desplegadas antes, durante y después de los días de mayor afluencia de feligreses.

Luis Salinas, jefe de operaciones de Copeco, aseguró que el plan fue organizado tras una serie de reuniones interinstitucionales para fortalecer la atención a la población y superar la cobertura brindada en años anteriores.

“Más de 1,500 efectivos de seguridad van a estar desplazados fuera y dentro de la Basílica de Suyapa brindando la seguridad”, detalló Salinas, al tiempo que confirmó la instalación de dos torres de vigilancia por parte de la Policía Nacional.

Además, se habilitarán 15 puntos de control para atenciones médicas prehospitalarias, con el apoyo de más de 10 ambulancias distribuidas dentro y fuera del santuario, listas para responder ante cualquier emergencia.