Activan amplio operativo para resguardar a peregrinos en la aldea de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 29 de enero se activaron los operativos de seguridad en la Basílica Menor de Suyapa en el marco de la celebración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, con el objetivo de resguardar a los miles de peregrinos que llegan de todo el país.
Las acciones son coordinadas por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), que integra a más de 15 instituciones de socorro y seguridad, las cuales estarán desplegadas antes, durante y después de los días de mayor afluencia de feligreses.
Luis Salinas, jefe de operaciones de Copeco, aseguró que el plan fue organizado tras una serie de reuniones interinstitucionales para fortalecer la atención a la población y superar la cobertura brindada en años anteriores.
“Más de 1,500 efectivos de seguridad van a estar desplazados fuera y dentro de la Basílica de Suyapa brindando la seguridad”, detalló Salinas, al tiempo que confirmó la instalación de dos torres de vigilancia por parte de la Policía Nacional.
Además, se habilitarán 15 puntos de control para atenciones médicas prehospitalarias, con el apoyo de más de 10 ambulancias distribuidas dentro y fuera del santuario, listas para responder ante cualquier emergencia.
El operativo también contempla la instalación de un campamento para albergar a peregrinos que llegan desde el interior del país, donde se brindará alimentación, abrigo y ayuda humanitaria debido a las bajas temperaturas de la temporada.
Salinas explicó que desde el 1 de enero se mantenía un 50% del personal asignado en la zona, pero a partir de este 29 de enero el despliegue aumentó al 100%, iniciando la instalación de carpas y toda la logística dentro del complejo religioso.
Entre las instituciones participantes figuran la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja Hondureña, que trabajarán de manera articulada para garantizar la seguridad y asistencia de los visitantes.
La Alcaldía Municipal también se suma al resguardo con más de 300 policías municipales, quienes patrullarán los alrededores y accesos a la Basílica para mantener el orden durante las jornadas de mayor concurrencia.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) instalará puntos de control para la atención de menores extraviados, una situación recurrente durante la alborada y las celebraciones multitudinarias.
Por su parte, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct) realizará labores preventivas y entregará información a los asistentes, mientras que la ENEE ejecuta trabajos eléctricos para abastecer de energía las carpas.
En total, unas 2,500 personas entre efectivos y colaboradores estarán involucradas en el operativo. “Estamos listos para actuar y dar la mejor atención a la población que visite la Basílica de Suyapa”, concluyó Salinas.