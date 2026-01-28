Conapremm activa operativos por las celebraciones de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) pondrá en marcha este jueves 29 de enero un amplio operativo de seguridad y salud, que contempla el despliegue de 2,500 funcionarios públicos pertenecientes a 15 instituciones, entre ellas la Cruz Roja Hondureña, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las acciones se desarrollan en el marco de la conmemoración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa, una de las celebraciones religiosas más importantes de Honduras.
Conapremm informó que el operativo tiene como objetivo garantizar protección, orden y asistencia a los miles de peregrinos que, desde distintos puntos del país, comienzan a movilizarse hacia la Basílica de Suyapa, incluso varios días antes del 3 de febrero, fecha central de la festividad.
Luis Salinas, vocero de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que el plan ya se encuentra estructurado y coordinado con más de 15 instituciones del Estado, las cuales participarán en labores de seguridad, atención prehospitalaria, gestión de riesgos y respuesta ante emergencias durante las actividades religiosas.
Salinas detalló que el dispositivo contempla la instalación anticipada del escenario operativo para atender la tradicional alborada, así como los actos litúrgicos centrales, con personal desplegado de forma estratégica para brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.
Durante las reuniones de coordinación interinstitucional se afinaron aspectos clave de seguridad, entre ellos la instalación de dos torres de vigilancia de la Policía Nacional, medida adoptada tras registrarse incidencias de robos dentro y en los alrededores de la Basílica en celebraciones anteriores.
Las autoridades indicaron que los puntos estratégicos estarán ubicados en zonas consideradas de riesgo, tanto en los costados como dentro y fuera del templo, además de patrullajes permanentes y puestos de atención prehospitalaria en áreas de alta afluencia de personas.
En el operativo participarán más de 2,500 empleados públicos, incluyendo efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras, así como personal médico de la Secretaría de Salud, Copeco y el Sistema Nacional de Emergencias 911.
Salinas señaló que el lanzamiento oficial del Conapremm se realizará este 29 de enero a las 10:00 de la mañana, momento en el que se presentará el mapa oficial con la ubicación de todos los puntos de control, atención y seguridad destinados a la población peregrina.
En cuanto al respaldo municipal, Copeco destacó la coordinación constante con el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, cuya administración ha priorizado el evento y ha enviado equipos técnicos para apoyar la logística y atención a los feligreses.
Por su parte, Yanci López, gerente de la Cruz Roja Hondureña, informó que este 29 de enero se desarrolló una nueva reunión interinstitucional para afinar detalles ante la alta movilización de personas que ya se registra desde hace varios días.
López indicó que no se espera afluencia únicamente los días 1, 2 y 3 de febrero, ya que desde días atrás se ha observado el desplazamiento de peregrinos provenientes de distintas regiones del territorio nacional.
En ese contexto, explicó que se está ajustando el plan interinstitucional ejecutado a través de Copeco, con énfasis en mejorar la atención humanitaria, principalmente en servicios de salud, agua y acompañamiento a poblaciones vulnerables.
Como antecedente, recordó que el año pasado se distribuyeron cerca de 38 mil litros de agua segura mediante equipos de agua, saneamiento e higiene, con el apoyo de cisternas del Cuerpo de Bomberos y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, en coordinación con la Alcaldía capitalina.
Asimismo, detalló que durante la celebración anterior se brindaron más de 500 atenciones prehospitalarias y más de 280 atenciones médicas, cifras que sirven como base para fortalecer la capacidad de respuesta este año.
En materia de seguridad, el comisionado de policía José Miguel Martínez Madrid informó que 350 elementos policiales estarán brindando seguridad perimétrica en el sector de Suyapa, con operativos en entradas y salidas de la capital, acompañamiento a buses de feligreses y controles preventivos en carretera.
El entrevistado añadió que se contará con drones, brigadas médicas, ambulancias de la Dirección de Sanidad Policial y controles estrictos que prohíben el ingreso de personas armadas, en estado de ebriedad o con objetos peligrosos, mientras que los cierres viales se aplicarán únicamente en el entorno inmediato de la Basílica, según el nivel de concentración de peregrinos.