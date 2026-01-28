Conapremm activa operativos por las celebraciones de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) pondrá en marcha este jueves 29 de enero un amplio operativo de seguridad y salud, que contempla el despliegue de 2,500 funcionarios públicos pertenecientes a 15 instituciones, entre ellas la Cruz Roja Hondureña, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Las acciones se desarrollan en el marco de la conmemoración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa, una de las celebraciones religiosas más importantes de Honduras.

Conapremm informó que el operativo tiene como objetivo garantizar protección, orden y asistencia a los miles de peregrinos que, desde distintos puntos del país, comienzan a movilizarse hacia la Basílica de Suyapa, incluso varios días antes del 3 de febrero, fecha central de la festividad.

Luis Salinas, vocero de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que el plan ya se encuentra estructurado y coordinado con más de 15 instituciones del Estado, las cuales participarán en labores de seguridad, atención prehospitalaria, gestión de riesgos y respuesta ante emergencias durante las actividades religiosas.

Salinas detalló que el dispositivo contempla la instalación anticipada del escenario operativo para atender la tradicional alborada, así como los actos litúrgicos centrales, con personal desplegado de forma estratégica para brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante las reuniones de coordinación interinstitucional se afinaron aspectos clave de seguridad, entre ellos la instalación de dos torres de vigilancia de la Policía Nacional, medida adoptada tras registrarse incidencias de robos dentro y en los alrededores de la Basílica en celebraciones anteriores.

Las autoridades indicaron que los puntos estratégicos estarán ubicados en zonas consideradas de riesgo, tanto en los costados como dentro y fuera del templo, además de patrullajes permanentes y puestos de atención prehospitalaria en áreas de alta afluencia de personas.