Iglesia y Alcaldía afinan preparativos para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) avanza en la coordinación con las autoridades de la Basílica de Suyapa en para la celebración del 279 aniversario de la Virgen de Suyapa, una de las festividades religiosas más importantes de Honduras, que cada año convoca a millas de feligreses provenientes de distintas regiones del país. "Estamos coordinando acciones con las autoridades de la Iglesia Católica para que esta celebración se desarrolle con orden y seguridad; la Alcaldía se pone totalmente a disposición con personal, logística y acompañamiento institucional de cara al 3 de febrero", informó el alcalde Juan Diego Zelaya. El edil capitalino subrayó que el respaldo municipal responde a un compromiso con la fe y la tradición del pueblo hondureño. "Se trata de estar a la orden de la ciudadanía, de nuestras autoridades católicas, del pueblo capitalino y del pueblo hondureño que llegará a visitar a la Virgen de Suyapa", expresó. En materia de seguridad, la Policía Municipal, En conjunto con la Policía Nacional y Las Fuerzas Armadas inician un plan especial de manera formal que comienza este 28 de enero. "Tenemos listo un plan de seguridad para apoyar todas las actividades religiosas en la Basílica menor, con patrullajes combinados junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", explicó el vocero Josué Esperanza. El funcionario detalló que las acciones buscan prevenir incidentes y garantizar el orden público. "Siguiendo instrucciones del señor alcalde, vamos a mantener un ordenamiento total en los alrededores de la Basílica para que esta fiesta religiosa se viva en un ambiente de paz, orden y seguridad", enfatizó.

Esperanza indicó que el componente humano ya está definido para los días de mayor afluencia. “Son 80 policías municipales los que estarán a la orden de la Iglesia Católica y de la ciudadanía, apoyando las actividades religiosas, los operativos de orden público y el control del comercio”, puntualizó. La celebración también representa un importante impulso para el comercio, especialmente para los vendedores que se instalan en las cercanías de la Basílica. “Más de 600 comerciantes ya estamos listos para recibir a los visitantes, ofreciendo productos variados y de calidad para quienes llegan a rendir devoción”, informó Yovanni Martínez, supervisor del departamento de ambulantes de la Alcaldía. Martínez invitó a los hondureños: “Esperamos que nos visiten y que nos apoyen comprando nuestros productos, ya que esta fecha es clave para nosotros y representa el sustento de muchas familias que dependen de estas ventas”, manifestó. La expectativa positiva es compartida por otros vendedores de la zona. “Tenemos la esperanza de que las ventas sean buenas; estamos esperando a personas de toda Honduras que nos vengan a comprar ya compartir esta celebración tan especial”, expresó el comerciante Robin Rodríguez. Rodríguez destacó que la oferta será diversa para los visitantes. “En cada negocio hay surtidos diferentes, desde comida hasta recuerdos religiosos, para que los hondureños puedan comprar lo que deseen y llevarse algo significativo de su visita a Suyapa”, explicó.

Cada año, la afluencia de feligreses aumenta conforme se acercan las fechas centrales de la celebración. El 2 de febrero, con la tradicional alborada, y el 3 de febrero, día del aniversario, son las jornadas que registran mayor cantidad de peregrinos provenientes de distintos puntos del país. Para muchos creyentes, la visita a la Virgen de Suyapa es una tradición de toda la vida. “Tengo 81 años y desde niña visito a la virgencita; ella me ha ayudado mucho y siempre vengo a agradecerle ya pedirle con fe”, relató doña Bernarda Martínez.