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Miembro de la comunidad LGBTQ+ era el ensabanado hallado en El Carrizal

Un hombre y miembro de la comunidad LGBTQ+ era el encontrado la madrugada de este viernes 13 de marzo en la colonia El Carrizal, en Comayagüela. Aquí los detalles

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 08:28
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Un miembro de la comunidad LGBTQ+ era la persona hallada muerta envuelta en sábanas en el túnel del retorno ubicado en la colonia El Carrizal de la capital. Aquí más detalles.

 Fotos: Cortesía
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El cuerpo fue localizado específicamente bajo el puente de retorno ubicado arriba de la gasolinera UNO, en esa colonia. Las autoridades iniciaron las diligencias forenses a las 5:30 de la mañana y concluyeron el proceso aproximadamente a las 6:10 de la mañana.

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De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima es una persona del sexo masculino, con una edad estimada entre los 25 y 30 años. No portaba documentos de identificación, por lo que su identidad, lugar de origen, residencia, ocupación y estado civil permanecen desconocidos.

 Foto: Cortesía
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Las autoridades detallaron que el cuerpo vestía prendas femeninas, entre ellas un vestido negro, una chamarra color ocre y una faja moldeadora negra. En el informe también se señala que la víctima tenía varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo.

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El análisis preliminar de medicina forense estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, por lo que la manera aparente de muerte fue catalogada como homicida. Asimismo, el diagnóstico tanatológico estima que el fallecimiento ocurrió entre tres y cuatro horas antes del levantamiento.

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Durante la inspección del lugar, los investigadores identificaron algunas lesiones visibles en el cuerpo, entre ellas una herida contusa en el mentón, un surco completo en el cuello y moretes en el lado izquierdo del rostro.

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En la escena también se encontraron algunos indicios que serán analizados como parte de la investigación, incluyendo una bolsa plástica y dos casquillos metálicos con la leyenda “Luger”.

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Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el hecho podría estar relacionado con conflictos de convivencia social o problemas de tipo pasional; sin embargo, esta línea aún se encuentra bajo investigación.

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Las autoridades informaron que en las cercanías del lugar existen cámaras de seguridad privadas que podrían aportar información clave para esclarecer el crimen. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público.

 Pamela Pino
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