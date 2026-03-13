Hallan cadáver de una mujer envuelto en sábanas en El Carrizal

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer envuelta en sábanas fue hallada muerta la mañana de este viernes 13 de marzo en el puente del retorno ubicado en la colonia El Carrizal, de la capital hondureña.
De manera preliminar, se conoció que la víctima respondía al nombre de Carmen Martínez.
De acuerdo con la información inicial, el cuerpo de la joven mujer habría sido lanzado desde un carro cuando pasaba por este solitario sector.
Las personas que pasaron por el lugar vieron el cadáver envuelto en una sábana de tono rosado y alertaron a las autoridades del hecho.
Agentes policiales llegaron hasta la zona para comenzar con las pesquisas del caso y esperar a Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver.
Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue capitalina, donde se realizará la autopsia de ley y saber la causa de muerte, pues la mujer no muestra heridas visibles.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles de quién habría perpetrado el crimen ni los motivos del mismo.