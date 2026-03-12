Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López abordó por primera vez, con cierta distancia y aparente serenidad, el capítulo que marcó los últimos dos años de su vida.
En una entrevista con el programa Nightline, cuyo adelanto se emitió en Good Morning America, la cantante, de 56 años, habló sobre su divorcio de Ben Affleck y sobre lo que encontró al otro lado de esa ruptura.
“Creo que por primera vez en mi vida me siento libre, soy independiente. Y se siente muy bien”, declaró López, quien reconoció no haber experimentado esa sensación desde sus primeros años de vida adulta.
Según explicó, siempre tuvo pareja y muchas decisiones estuvieron fuera de su control.
La separación de Affleck, su cuarto divorcio en 27 años, la llevó a tomar una decisión radical. Canceló su gira y se tomó un año alejada del trabajo para afrontar lo ocurrido sin huir hacia la actividad profesional ni hacia otra relación.
“Me senté con lo que había pasado sin escapar a través del trabajo, de otra persona, de nada”, señaló.
La cantante indicó que ese período de pausa le permitió replantear su relación consigo misma, dejar de presionarse en exceso y aprender a confiar en su propio criterio. Sus hijos, los gemelos Emme y Max de 18 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, fueron su prioridad durante ese tiempo.
Consultada sobre su vida sentimental, López descartó estar saliendo con alguien.
López y Affleck se conocieron en 2002, se comprometieron, rompieron y retomaron su historia en 2021.
Se casaron en julio de 2022 y se divorciaron en enero de 2025.
JLo está en la recta final de su residencia Up All Night en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas.
Con una puesta en escena que incorpora orquesta en directo por primera vez en su carrera.