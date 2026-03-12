  1. Inicio
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López habló sobre su divorcio de Ben Affleck y reveló que canceló su gira para afrontar la ruptura sin escapar de ella

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 07:32
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
1 de 12

Jennifer López abordó por primera vez, con cierta distancia y aparente serenidad, el capítulo que marcó los últimos dos años de su vida.

Foto: Instagram 1 shutterstock
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
2 de 12

En una entrevista con el programa Nightline, cuyo adelanto se emitió en Good Morning America, la cantante, de 56 años, habló sobre su divorcio de Ben Affleck y sobre lo que encontró al otro lado de esa ruptura.

 Foto: shutterstock
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
3 de 12

“Creo que por primera vez en mi vida me siento libre, soy independiente. Y se siente muy bien”, declaró López, quien reconoció no haber experimentado esa sensación desde sus primeros años de vida adulta.

Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
4 de 12

Según explicó, siempre tuvo pareja y muchas decisiones estuvieron fuera de su
control.

 Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
5 de 12

La separación de Affleck, su cuarto divorcio en 27 años, la llevó a tomar una decisión radical. Canceló su gira y se tomó un año alejada del trabajo para afrontar lo ocurrido sin huir hacia la actividad profesional ni hacia otra relación.

Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
6 de 12

“Me senté con lo que había pasado sin escapar a través del trabajo, de otra persona, de nada”, señaló.

 Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
7 de 12

La cantante indicó que ese período de pausa le permitió replantear su relación consigo misma, dejar de presionarse en exceso y aprender a confiar en su propio criterio. Sus hijos, los gemelos Emme y Max de 18 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, fueron su prioridad durante ese tiempo.

 Foto: shutterstock
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
8 de 12

Consultada sobre su vida sentimental, López descartó estar saliendo con alguien.

 Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
9 de 12

López y Affleck
se conocieron en 2002, se comprometieron, rompieron y retomaron su historia en 2021.

 Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
10 de 12

Se casaron en julio de 2022 y se divorciaron en enero de 2025.

 Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
11 de 12

JLo está en la recta final de su residencia Up All Night en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas.

 Foto: Instagram
Jennifer López confiesa cómo superó su divorcio de Ben Affleck
12 de 12

Con una puesta en escena que incorpora orquesta en directo por primera vez en su carrera.

Foto: Instagram
