De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026

Sumando glamour y expectativa a una de las noches más importantes de la industria cinematográfica, estas celebridades harán su recorrido por la alfombra roja de los Oscar 2026.
Pedro Pascal – El actor chileno, estrella de series como The Last of Us, recién fue anunciado como uno de los presentadores.
Channing Tatum – El actor estadounidense se suma a la ceremonia como uno de los presentadores invitados.
Nicole Kidman – La actriz ganadora del Oscar regresa al escenario como una de las presentadoras.
Demi Moore – La reconocida actriz estadounidense formará parte del grupo de presentadores de la noche.
Chris Evans – El actor estadounidense conocido por interpretar a Capitán América también entregará un premio.
Javier Bardem – El actor español ganador del Oscar se suma a la ceremonia como presentador.
Priyanka Chopra Jonas – La actriz y productora india forma parte del elenco internacional de presentadores.
Gwyneth Paltrow – La actriz y empresaria ganadora del Oscar regresa al escenario como presentadora.
Paul Mescal – El actor irlandés, una de las figuras jóvenes más destacadas del cine actual, también presentará un galardón.
Anne Hathaway – La actriz ganadora del Oscar se suma al grupo de estrellas que entregarán premios en la gala.
Zoe Saldaña – La actriz estadounidense de origen dominicano vuelve al escenario tras su reciente triunfo en los Oscar.
Robert Downey Jr. – El icónico actor de Hollywood y estrella de Marvel participará como presentador durante la ceremonia.
Kieran Culkin – El actor estadounidense, premiado recientemente por la Academia, se suma a la lista de presentadores.
Adrien Brody – El actor estadounidense ganador del Oscar regresa al escenario para entregar uno de los premios de la gala.
Mikey Madison – La actriz estadounidense, ganadora del Oscar el año pasado, también participará como presentadora.