  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026

Figuras consagradas de Hollywood y talentos de la nueva generación —como Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal— formarán parte de la gala este domingo

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 17:34
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
1 de 16

Sumando glamour y expectativa a una de las noches más importantes de la industria cinematográfica, estas celebridades harán su recorrido por la alfombra roja de los Oscar 2026.

 Fotos: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
2 de 16

Pedro Pascal – El actor chileno, estrella de series como The Last of Us, recién fue anunciado como uno de los presentadores.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
3 de 16

Channing Tatum – El actor estadounidense se suma a la ceremonia como uno de los presentadores invitados.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
4 de 16

Nicole Kidman – La actriz ganadora del Oscar regresa al escenario como una de las presentadoras.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
5 de 16

Demi Moore – La reconocida actriz estadounidense formará parte del grupo de presentadores de la noche.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
6 de 16

Chris Evans – El actor estadounidense conocido por interpretar a Capitán América también entregará un premio.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
7 de 16

Javier Bardem – El actor español ganador del Oscar se suma a la ceremonia como presentador.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
8 de 16

Priyanka Chopra Jonas – La actriz y productora india forma parte del elenco internacional de presentadores.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
9 de 16

Gwyneth Paltrow – La actriz y empresaria ganadora del Oscar regresa al escenario como presentadora.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
10 de 16

Paul Mescal – El actor irlandés, una de las figuras jóvenes más destacadas del cine actual, también presentará un galardón.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
11 de 16

Anne Hathaway – La actriz ganadora del Oscar se suma al grupo de estrellas que entregarán premios en la gala.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
12 de 16

Zoe Saldaña – La actriz estadounidense de origen dominicano vuelve al escenario tras su reciente triunfo en los Oscar.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
13 de 16

Robert Downey Jr. – El icónico actor de Hollywood y estrella de Marvel participará como presentador durante la ceremonia.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
14 de 16

Kieran Culkin – El actor estadounidense, premiado recientemente por la Academia, se suma a la lista de presentadores.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
15 de 16

Adrien Brody – El actor estadounidense ganador del Oscar regresa al escenario para entregar uno de los premios de la gala.

 Foto: Shutterstock.
De Chris Evans a Anne Hathaway y más: famosos que presentarán premios en los Oscar 2026
16 de 16

Mikey Madison – La actriz estadounidense, ganadora del Oscar el año pasado, también participará como presentadora.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos