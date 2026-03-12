Venía peleando ruta: Hipótesis tras accidente de bus en puente Quebrada Seca en La Ceiba

Alrededor de una decena de personas resultaron heridas luego de que un autobús interurbano cayera desde el puente Quebrada Seca, a la altura de la comunidad de Los Pinos, en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida, al norte de Honduras.
De manera preliminar, testigos señalaron que el conductor venía peleando ruta, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.
El accidente ocurrió en la carretera CA-13 cuando el bus, que se dirigía desde San Pedro Sula, en Cortés, hacia el departamento de Colón, se precipitó a una hondonada tras salirse de la vía.
Personas que presenciaron el hecho relataron que el conductor aparentemente competía con otra unidad por pasajeros, situación que pudo haber ocasionado la pérdida de control del vehículo.
Sin embargo, otros ciudadanos indicaron que el percance también podría haber sido provocado por fallas mecánicas en el automotor, versión que aún deberá ser confirmada por las autoridades.
Debido al impacto, algunos pasajeros habrían salido expulsados de la unidad mientras esta caía desde el puente hacia la hondonada, lo que incrementó la gravedad de las lesiones entre los ocupantes.
Al lugar del accidente se desplazaron varias ambulancias y equipos de socorro, quienes brindaron asistencia a los heridos y los trasladaron a centros asistenciales cercanos.
De forma preliminar, se informó que al menos tres personas habrían perdido la vida en el percance vial.
Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Autoridades de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro ocurrido en el puente Quebrada Seca.