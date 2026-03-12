Honduras se hundió en "alta restricción" a la prensa bajo gobierno de Libre

Las estadísticas muestran que los últimos seis años han sido nefastos para una libertad de expresión y prensa asfixiada por una combinación de violencia física, verbal, acoso judicial y una marcada polarización política tanto pre como post electoral.Entre el 2020 y 2021, Honduras se situó en el puesto 12 y 11, respectivamente; y para 2022 bajó a la posición 13- que el Índice Chapultepec considera “con restricción”- compartiendo desprestigio con Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia México y el Salvador.Sin embargo, en 2023 cayó al lugar 16 en el rango de naciones con “Alta restricción” junto a El Salvador, Bolivia y Guatemala. En el 2024 recuperó un puesto, pero en el 2025 nuevamente se situó en el 16.La medición de 2025, las más reciente de este barómetro, otorgó a Honduras una puntuación de apenas 35.64 puntos de 100 posibles, la cifra más baja alcanzada en las seis ediciones de esta evaluación internacional, colocando al país por debajo de la media regional, alejándose de los estándares democráticos mínimos de una sociedad informada.