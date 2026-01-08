Repudio y condena a Luis Redondo por ataque violento a diputada Gladis Aurora

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió una condena y un repudio unánime ante el ataque violento con un artefacto explosivo a la diputada Gladis Aurora López por un activista de Libre en los bajos de la cámara legislativa. La diputada Gladis Aurora López, que es diputada al Parlamento Centroamericano, pero que llegó al Congreso Nacional la tarde de este jueves acompañando a sus compañeros de la cámara legislativa, fue agredida, en una acción que parecía iba destinada al diputado Tomás Zambrano. El incidente ocurrió en los bajos del Congreso Nacional, en el momento en que los diputados de la oposición se dirigían al hemiciclo legislativo para actuar ante una sesión que convocó Luis Redondo. En las afueras del Congreso llegaron decenas de miembros de los colectivos de Libre convocados públicamente por Luis Redondo.

Al enterarse del incidente, Redondo buscó desmarcarse del violento hecho, expresando su solidaridad con Gladis Aurora y diciendo que había llamado a la policía para reforzar la seguridad. Temprano de este jueves Redondo escribió en su red social de X que "el pueblo hondureño puede presentarse en los bajos del Congreso Nacional, a partir de las 3:00 p. m., para ser testigo directo de un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Quedarse todo el tiempo que sea necesario". Redondo, que no pudo reunir a la comisión permanente el miércoles pasado, convocó al pleno de los 128 diputados para leer y aprobar un informe que busca anular las elecciones del 30 de noviembre. Se ha cuestionado la legalidad de esa convocatoria porque al haber una declaratoria de las elecciones, primero el 23 de diciembre en el nivel presidencial y luego el 30 de noviembre en los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, ya deja al Poder Legislativo fuera de cualquier tema electoral.

Tras conocerse del ataque de los activistas de Libre concentrados en las inmediaciones del Congreso Nacional, Redondo emitió otro mensaje en X solidarizándose con la política opositora. Escribió: “Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladis Aurora López”. Agregó: He dado instrucciones para que sea atendida de inmediato. Asimismo, he instruido de manera inmediata a la seguridad del Congreso Nacional para que se revisen las cámaras de seguridad internas, así como los registros del sistema 911, con el objetivo de identificar al responsable de lanzar un artefacto explosivo desde las afueras del Congreso Nacional (vía pública) y proceder conforme a la ley. No se tolerará ningún acto de violencia dentro del recinto legislativo ni contra ningún miembro del Poder Legislativo”. Este mensaje generó una airada repulsa de diferentes sectores sociales en la misma red social y en respuesta al mensaje en X de Redondo. La diputada Beatriz Valle le escribió: Si vos lo provocaste, vas para la cárcel como te advertí en 2022 y te vas a ir solo con tu alma negra.

Si vos lo provocaste, vas para la cárcel como te advertí en 2022 y te vas a ir solo con tu alma negra. #Corrupto #Violento #Ilegal — Beatriz Valle (@BeatrizValleM) January 8, 2026



El ciudadano Carlos Banegas le dijo: Eso te pasa por convocar a los colectivos, sos el responsable.