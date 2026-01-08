  1. Inicio
En fotos: Así fue el ataque con explosivo en el CN contra la diputada Gladis López del PN

Detalle a detalle en imágenes del momento en que fue lanzado un artefacto explosivo contra la diputada nacionalista, quien resultó herida durante el incidente

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 16:15
1 de 10

Gladis Aurora López es diputada del Partido Nacional ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) que fue atacada con un explosivo en las instalaciones del Congreso Nacional. Aquí las imágenes del hecho.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
2 de 10

Mientras brindaba declaraciones a la prensa y se disponía a ingresar al hemiciclo legislativo, la diputada Gladis Aurora López fue atacada con un artefacto explosivo.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
3 de 10

Un video muestra el momento exacto en que la diputada hablaba ante los medios y, segundos después, cae el artefacto cerca de ella.

 Daniela Zepeda
4 de 10

Tras el incidente, la diputada cayó al suelo y de inmediato personal de seguridad y otros diputados acudieron para auxiliarla y evacuarla del lugar.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
5 de 10

La diputada resultó herida y su vestimenta presentó daños a causa del impacto.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
6 de 10

Las fotografías muestran el momento en que la diputada fue atendida por personal de seguridad y trasladada a un sitio seguro.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
7 de 10

En el lugar se encontraban varios compañeros de bancada, entre ellos el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien también ofrecía declaraciones cuando ocurrió el hecho y reaccionó al percatarse de lo sucedido.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
8 de 10

Los diputados de la oposición se habían autoconvocado para las 2:00 p. m. y solicitaron resguardo de las Fuerzas Armadas; pese a la presencia de efectivos de seguridad, se registró el incidente.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
9 de 10

El video también muestra que el artefacto fue lanzado desde las cercanías del desvío que conduce al Congreso Nacional, próximo al puente Mallol.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
10 de 10

La diputada fue asistida de inmediato y trasladada primero al estacionamiento del Congreso Nacional, para luego ser llevada a un centro asistencial.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
