Video: Atacan con explosivo a diputada Gladys Aurora López del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional al Parlamento Centroamericano (Parlacen), fue atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional (CN) la tarde de este jueves 8 de enero de 2026.

La bancada nacionalista al Congreso Nacional y algunos diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se presentaron al Poder Legislativo tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales.

Sin embargo, los disturbios se registraron desde minutos previos en los bajos del Congreso Nacional, pese al blindaje policial y militar en la zona, y López resultó gravemente afectada. Mientras brindaba una entrevista, la exdiputada del Congreso y ahora al Parlacen fue impactada con un explosivo en su espalda y cuello. Seguidamente, fue asistida por otras personas y se le vio algo estable, pero con muchas lesiones a nivel del oído, mientras era atendida dentro de las instalaciones del Congreso. Diversos congresistas del Partido Nacional condenaron la acción y el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, ordenó una investigación.