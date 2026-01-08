Video: Atacan con explosivo a diputada Gladys Aurora López del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional al Parlamento Centroamericano (Parlacen), fue atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional (CN) la tarde de este jueves 8 de enero de 2026.
La bancada nacionalista al Congreso Nacional y algunos diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se presentaron al Poder Legislativo tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales.
Sin embargo, los disturbios se registraron desde minutos previos en los bajos del Congreso Nacional, pese al blindaje policial y militar en la zona, y López resultó gravemente afectada.
Mientras brindaba una entrevista, la exdiputada del Congreso y ahora al Parlacen fue impactada con un explosivo en su espalda y cuello.
Seguidamente, fue asistida por otras personas y se le vio algo estable, pero con muchas lesiones a nivel del oído, mientras era atendida dentro de las instalaciones del Congreso.
Diversos congresistas del Partido Nacional condenaron la acción y el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, ordenó una investigación.
“He instruido de manera inmediata a la seguridad del Congreso Nacional para que se revisen las cámaras de seguridad internas, así como los registros del sistema 911, con el objetivo de identificar al responsable de lanzar un artefacto explosivo desde las afueras del Congreso Nacional (vía pública) y proceder conforme a la ley”, acotó Redondo.
El parlamentario añadió: “Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladys Aurora López... No se tolerará ningún acto de violencia dentro del recinto legislativo ni contra ningún miembro del Poder Legislativo”.
Más temprano, además de la autoconvocatoria de diputados de oposición del Partido Liberal y la propia convocatoria al pleno hecha por Redondo, el titular del Legislativo también convocó a los a la ciudadanía a concentrarse en los bajos del hemiciclo.
Redondo invitó al pueblo hondureño a acudir a partir de las 3:00 de la tarde y permanecer “todo el tiempo que sea necesario” para observar el desarrollo de la sesión.