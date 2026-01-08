Jorge Cálix: “Luis Redondo es ilegal y todo lo que hace es ilegal”

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, reiteró este jueves -8 de enero- que la bancada liberal no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional (CN), al considerar que su elección fue ilegal.

A través de su cuenta de X, Cálix afirmó que Redondo fue “impuesto a patadas con 44 votos”, por lo que, a su criterio, tanto su presidencia como las decisiones que adopta carecen de legalidad.

“La bancada del Partido Liberal de Honduras no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso porque fue impuesto a patadas con 44 votos. Luis Redondo es ilegal y todo lo que hace es ilegal también”, escribió el parlamentario.