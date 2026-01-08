  1. Inicio
Jorge Cálix: “Luis Redondo es ilegal y todo lo que hace es ilegal”

Jorge Cálix aseguró que su bancada no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional y anunció que propondrán un juicio político en su contra

  Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 09:46
Las declaraciones de Cálix surgieron luego de que Redondo convocara a una sesión extraordinaria del CN para este jueves 8 de enero.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, reiteró este jueves -8 de enero- que la bancada liberal no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional (CN), al considerar que su elección fue ilegal.

A través de su cuenta de X, Cálix afirmó que Redondo fue “impuesto a patadas con 44 votos”, por lo que, a su criterio, tanto su presidencia como las decisiones que adopta carecen de legalidad.

“La bancada del Partido Liberal de Honduras no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso porque fue impuesto a patadas con 44 votos. Luis Redondo es ilegal y todo lo que hace es ilegal también”, escribió el parlamentario.

Comisión permanente no logra instalarse y aún no presenta supuesto análisis

Asimismo, anunció que la bancada liberal sí acudirá este jueves al Congreso Nacional (CN), pero con una única propuesta: impulsar un juicio político contra Redondo.

A criterio de Cálix, Redondo tendría que ser enjuiciado por los delitos de "usurpación de funciones, por golpista, por abuso de autoridad y por traidor a la patria".

Las declaraciones de Cálix surgieron luego de que Redondo convocara a una sesión extraordinaria del CN para este jueves 8 de enero, con el objetivo de someter a votación la repetición del escrutinio electoral y conocer un informe jurídico sobre las elecciones generales.

Luis Redondo convoca al pleno de diputados para votar si el CN hace el escrutinio de todas las actas

El presidente del Legislativo también extendió una convocatoria a la población hondureña para que se concentre en los bajos del hemiciclo y presencie el desarrollo de la sesión.

