Jorge Cálix: “Luis Redondo es ilegal y todo lo que hace es ilegal”

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, reiteró este jueves -8 de enero- que la bancada liberal no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional (CN), al considerar que su elección fue ilegal.
A través de su cuenta de X, Cálix afirmó que Redondo fue “impuesto a patadas con 44 votos”, por lo que, a su criterio, tanto su presidencia como las decisiones que adopta carecen de legalidad.
“La bancada del Partido Liberal de Honduras no reconoce a Luis Redondo como presidente del Congreso porque fue impuesto a patadas con 44 votos. Luis Redondo es ilegal y todo lo que hace es ilegal también”, escribió el parlamentario.
Asimismo, anunció que la bancada liberal sí acudirá este jueves al Congreso Nacional (CN), pero con una única propuesta: impulsar un juicio político contra Redondo.
A criterio de Cálix, Redondo tendría que ser enjuiciado por los delitos de "usurpación de funciones, por golpista, por abuso de autoridad y por traidor a la patria".
Las declaraciones de Cálix surgieron luego de que Redondo convocara a una sesión extraordinaria del CN para este jueves 8 de enero, con el objetivo de someter a votación la repetición del escrutinio electoral y conocer un informe jurídico sobre las elecciones generales.
El presidente del Legislativo también extendió una convocatoria a la población hondureña para que se concentre en los bajos del hemiciclo y presencie el desarrollo de la sesión.