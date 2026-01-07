Luis Redondo convoca al pleno de diputados para votar si el CN hace el escrutinio de todas las actas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la reunión de la comisión permanente, Luis Redondo brindó conferencia de prensa y anunció una convocatoria a todos los diputados del Congreso Nacional (CN) para este jueves 8 de enero. El objetivo de la sesión será conocer un informe del análisis jurídico de las elecciones generales y someter a votación si el CN hace el escrutinio general de las 19,167 actas de las elecciones generales.

Redondo, presidente del Poder Legislativo, ya había advertido que este poder del Estado podría efectuar la revisión del voto por voto en los tres niveles: presidencial, diputados y alcaldes; por lo que este jueves someterá a votación la propuesta. "El pleno del Congreso Nacional tiene facultad constitucional de hacer el escrutinio de los votos cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho, tal como se dejó de realizar de acuerdo a las supuestas declaraciones de los tres niveles electivos donde se dejó de realizar los escrutinios", indicó. El congresista añadió: "Para que el pueblo hondureño conozca con certeza cómo se votó realmente y se respete la soberanía popular se debe de constatar en las 19,167 Juntas Receptoras de Votos, por lo que al presentar este informe vamos a preguntarle al pleno del Congreso Nacional este 8 de enero a partir de las 3 de la tarde en aplicación del artículo 205 numeral 7 de la Constitución, si iniciamos con este proceso que nos manda la Constitución y conocer quién realmente ganó o ratificar a los que se dicen ganadores".