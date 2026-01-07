  1. Inicio
  2. · Honduras

Luis Redondo convoca al pleno de diputados para votar si el CN hace el escrutinio de todas las actas

Tras concluir la reunión de la comisión permanente, Luis Redondo citó al pleno del Congreso para este jueves y someter a votación la propuesta

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 16:12
Luis Redondo convoca al pleno de diputados para votar si el CN hace el escrutinio de todas las actas

Luis Redondo brindó conferencia tras concluir la reunión de comisión permanente.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la reunión de la comisión permanente, Luis Redondo brindó conferencia de prensa y anunció una convocatoria a todos los diputados del Congreso Nacional (CN) para este jueves 8 de enero.

El objetivo de la sesión será conocer un informe del análisis jurídico de las elecciones generales y someter a votación si el CN hace el escrutinio general de las 19,167 actas de las elecciones generales.

Gabinete de Nasry Asfura: ella sería la nueva canciller y otros ministros que serían nombrados

Redondo, presidente del Poder Legislativo, ya había advertido que este poder del Estado podría efectuar la revisión del voto por voto en los tres niveles: presidencial, diputados y alcaldes; por lo que este jueves someterá a votación la propuesta.

“El pleno del Congreso Nacional tiene facultad constitucional de hacer el escrutinio de los votos cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho, tal como se dejó de realizar de acuerdo a las supuestas declaraciones de los tres niveles electivos donde se dejó de realizar los escrutinios”, indicó.

El congresista añadió: “Para que el pueblo hondureño conozca con certeza cómo se votó realmente y se respete la soberanía popular se debe de constatar en las 19,167 Juntas Receptoras de Votos, por lo que al presentar este informe vamos a preguntarle al pleno del Congreso Nacional este 8 de enero a partir de las 3 de la tarde en aplicación del artículo 205 numeral 7 de la Constitución, si iniciamos con este proceso que nos manda la Constitución y conocer quién realmente ganó o ratificar a los que se dicen ganadores”.

Estas son las instituciones que Nasry Asfura eliminaría al comenzar su gobierno

Lo propuesto por Luis Redondo es algo inédito, polémico y ambiguo en cuanto a la cantidad de votos que se necesitan para ser aprobado, ya sea por mayoría simple o calificada.

No obstante, el parlamentario de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, afirmó a EL HERALDO que se necesitan 65 votos -mayoría simple- para aprobar el escrutinio por parte del Legislativo.

El presidente del CN busca dejar sin efecto la declaratoria hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y será este miércoles cuando el tema se aborde por parte de los 128 diputados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias