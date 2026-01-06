Gabinete de Nasry Asfura: ella sería la nueva canciller y otros ministros que serían nombrados

La designada presidencial María Antonieta Mejía declaró que "ya está confirmado el gabinete. Ahora esperemos que el presidente electo, al momento de dirigirse a la nación, indique cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Lo importante es que sepa el pueblo hondureño que tienen habilidad, competencia y meritocracia; no vamos a llegar a improvisar. La mayoría son nuevos. Como parte del cambio generacional se ocupa darle oportunidad a todo el mundo, que tengan la expertís y la competencia en la materia al que han sido encomendadas".