Gabinete de Nasry Asfura: ella sería la nueva canciller y otros ministros que serían nombrados

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, ya tiene conformado su gabinete de gobierno y estos son los primeros funcionarios que serían designados, varios de ellos con experiencia en funciones del Poder Ejecutivo en mandatos pasados.
Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones generales el 24 de diciembre y el 27 de enero tomará posesión, aunque esta vez no ser en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Su investidura sería en el Congreso Nacional.
Tras ser declarado ganador, Asfura ha comenzado a tener reuniones en su residencia y este 6 de enero partió en un viaje no oficial a Estados Unidos y posteriormente a Israel. El presidente electo ya tiene seleccionado a todo su gabinete de gobierno.
La designada presidencial María Antonieta Mejía declaró que "ya está confirmado el gabinete. Ahora esperemos que el presidente electo, al momento de dirigirse a la nación, indique cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Lo importante es que sepa el pueblo hondureño que tienen habilidad, competencia y meritocracia; no vamos a llegar a improvisar. La mayoría son nuevos. Como parte del cambio generacional se ocupa darle oportunidad a todo el mundo, que tengan la expertís y la competencia en la materia al que han sido encomendadas".
Previo a las elecciones y en el programa Frente a Frente, Nasry Asfura anunció que “tendría a la par” a Cossette López, por lo que podría ser parte del nuevo gabinete. “Dios mediante el pueblo hondureño nos va a dar la oportunidad de gobernar, la voy a tener a la par mía. Voy a pedirle que pida permiso en el CNE para que me venga a apoyar y trabajar desde el gobierno. Si ella me acepta eso, la quiero tener conmigo trabajando con mi equipo”, dijo Asfura previo a los comicios.
Uno de los nombres que ya se vislumbra para ocupar el cargo de canciller de la República, es el de Mireya Agüero de Corrales. Ella fungió como ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional desde mayo de 2013, en el último año de la administración de Porfirio Lobo Sosa, hasta noviembre de 2014, en el primer período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
Otro nombre que se maneja es el de Héctor Ferreira, quien asumiría como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Ferreira es el actual presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh). Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se desempeñó como subsecretario de Ganadería.
El nombre de Yaudet Burbara, excandidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional en el pasado proceso electoral, también suena para asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo.
Asimismo, Gerardo Fajardo, un hombre cercano al presidente electo, sería nombrado secretario de Administración Financiera de Casa Presidencial. Durante el gobierno de Hernández Alvarado, Fajardo fungió como presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah).
Mientras tanto, el ex vicealcalde del Distrito Central, Juan Carlos García, asumiría la Secretaría de la Presidencia, aunque su nombre también se baraja como secretario privado de Asfura.
Johana Bermúdez, meses atrás, expresó abiertamente su deseo de convertirse en la próxima ministra de Salud de Honduras. Fue en el podcast “La Casa de Freq” que la legisladora no solo dejó clara su disposición a asumir la titularidad de la Secretaría de Salud, sino que también adelantó cuál sería su proyecto insignia en caso de llegar al cargo. Según Bermúdez, la implementación del expediente único electrónico sería una herramienta que permitiría combatir de raíz la corrupción dentro del sistema sanitario hondureño. Sin embargo, la designada presidencial María Antonieta Mejía declaró que Asfura no contempla designar a diputados como ministros, por lo que Bermúdez podría quedar descartada.