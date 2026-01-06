Cúpulas políticas negocian para incorporar a Redondo, Calix y a Mel en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Ni Luis Redondo, ni Jorge Cálix ni mucho menos el expresidente Manuel Zelaya tiene posibilidades de estar en el próximo Congreso Nacional, pero las cúpulas de los partidos Nacional y Libre negocian para que sean incorporados en el Poder Legislativo.
EL HERALDO tuvo acceso a informes que conducen a meter a Luis Redondo como diputado de Cortés, a pesar de haber quedado en la lejana posición 41 en las elecciones generales. Cortés solo tiene 20 diputados.
También hay negociaciones para insertar como diputado de Olancho al ahora liberal Jorge Cálix, que fue excluido por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en respectivas resoluciones cuando buscó aparecer en la planilla del Partido Liberal sustituyendo a Samuel de Jesús García.
Igual, hay informes que indican que estas cúpulas negocian la incorporación al Congreso Nacional del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien se ha desempeñado como el principal asesor del gobierno y se desempeña como coordinador general del partido Libre.
Con la integración de estas tres figuras se estaría estructurando una gran alianza de cara a la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, pero además cederían las presiones de Redondo que ha estado acicalando para frustrar la toma de posesión.
De acuerdo a los informes facilitados a EL HERALDO, en las últimas semanas del año pasado y en la primera de 2026 se han realizado varias misas negras a fin de incorporar a estas tres figuras políticas en el Congreso Nacional, de las cuales dos de ellas ni siquiera participaron en las elecciones generales y una fue aplastada por los votantes.
“Estamos ante los vicios de siempre, con una camarilla que decide y margina la voluntad popular”, dijo la fuente conocedora de estas conversaciones.
Redondo ha sido una figura divisiva y ha fraguado todo tipo de acciones desde el Congreso Nacional, atentando contra la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) profiriendo amenazas e instruyendo al Ministerio Público para socavar el resultado de las elecciones.
Además, desde su posición, ha manipulado el presupuesto hasta en aspectos tan bajos y pueriles como no pagar los salarios a los diputados de la oposición y privilegiar a los diputados oficialistas con recursos presupuestarios.
En las elecciones generales corrió en la fórmula de diputados de Cortés, pero sufrió una catastrófica derrota que es casi imposible que aparezca como diputado, de hecho, en la declaratoria de las elecciones del CNE ni siquiera aparece, y cuando se analiza el listado en ese departamento, Redondo aparece en la posición 41.
En el caso de Cálix, al salir derrotado en las elecciones internas de marzo 2025, buscó aparecer en la planilla de diputados de Olancho, sustituyendo a Samuel García, un diputado “desvisado” por Estados Unidos al vincularlo a actos de corrupción.
En recursos interpuestos por el mismo Cálix ante el TJE, quedó por fuera, considerando que la Ley establece que no puede aparecer en una planilla, alguien que fue derrotado en las elecciones internas. Ahora se negocia incorporarlo a la legislatura de 2026.
Por otro lado, en los conciliábulos políticos se conjetura la incorporación del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien ni siquiera participó en las internas ni en las generales, por mandato constitucional.
El objetivo es que Zelaya sea incorporado y sea una figura protagonista de la oposición en el nuevo Congreso Nacional, como ocurrió en el reciente pasado, donde ya fue diputado, pero en ese momento electo por Olancho. Ahora se busca incorporarlo en una negociación política.
Aunque es normal las “misas negras” durante estos momentos en que se visualiza el nuevo Congreso Nacional, lo que llama la atención es que se busque la incorporación de figuras políticas que los votantes las rechazaron.
Y desde ya hay también movimientos para la estructuración de la nueva junta directiva de la cámara legislativa, dónde están pujando liberales y nacionalistas para dirigir el Poder Legislativo.
Fue un diputado de Libre, Manuel Rodríguez, quien reveló que la esposa de Salvador Nasralla (derrotado en las elecciones) negocia con diputados oficialistas para ser la nueva presidenta del Congreso Nacional.
Hay diferencias en el interior del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal donde unos abogan por diálogos y consensos para formar parte de la directiva del Congreso Nacional, dejando al Partido Nacional para que encabece la dirección de ese poder del Estado, pero otros hablan para que sea un diputado liberal que gestione la presidencia del mismo.
En el lado del Partido Nacional, la persona que más ha sonado ha sido Tomás Zambrano, Tommy, una de las voces más beligerantes que ha tenido el partido en la oposición y que ha enfrentado con vehemencia.