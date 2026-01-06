Cúpulas políticas negocian para incorporar a Redondo, Calix y a Mel en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Ni Luis Redondo, ni Jorge Cálix ni mucho menos el expresidente Manuel Zelaya tiene posibilidades de estar en el próximo Congreso Nacional, pero las cúpulas de los partidos Nacional y Libre negocian para que sean incorporados en el Poder Legislativo. EL HERALDO tuvo acceso a informes que conducen a meter a Luis Redondo como diputado de Cortés, a pesar de haber quedado en la lejana posición 41 en las elecciones generales. Cortés solo tiene 20 diputados. También hay negociaciones para insertar como diputado de Olancho al ahora liberal Jorge Cálix, que fue excluido por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en respectivas resoluciones cuando buscó aparecer en la planilla del Partido Liberal sustituyendo a Samuel de Jesús García.

Igual, hay informes que indican que estas cúpulas negocian la incorporación al Congreso Nacional del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien se ha desempeñado como el principal asesor del gobierno y se desempeña como coordinador general del partido Libre.

Con la integración de estas tres figuras se estaría estructurando una gran alianza de cara a la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, pero además cederían las presiones de Redondo que ha estado acicalando para frustrar la toma de posesión. De acuerdo a los informes facilitados a EL HERALDO, en las últimas semanas del año pasado y en la primera de 2026 se han realizado varias misas negras a fin de incorporar a estas tres figuras políticas en el Congreso Nacional, de las cuales dos de ellas ni siquiera participaron en las elecciones generales y una fue aplastada por los votantes. "Estamos ante los vicios de siempre, con una camarilla que decide y margina la voluntad popular", dijo la fuente conocedora de estas conversaciones.

Redondo ha sido una figura divisiva y ha fraguado todo tipo de acciones desde el Congreso Nacional, atentando contra la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) profiriendo amenazas e instruyendo al Ministerio Público para socavar el resultado de las elecciones. Además, desde su posición, ha manipulado el presupuesto hasta en aspectos tan bajos y pueriles como no pagar los salarios a los diputados de la oposición y privilegiar a los diputados oficialistas con recursos presupuestarios. En las elecciones generales corrió en la fórmula de diputados de Cortés, pero sufrió una catastrófica derrota que es casi imposible que aparezca como diputado, de hecho, en la declaratoria de las elecciones del CNE ni siquiera aparece, y cuando se analiza el listado en ese departamento, Redondo aparece en la posición 41. En el caso de Cálix, al salir derrotado en las elecciones internas de marzo 2025, buscó aparecer en la planilla de diputados de Olancho, sustituyendo a Samuel García, un diputado “desvisado” por Estados Unidos al vincularlo a actos de corrupción.

En recursos interpuestos por el mismo Cálix ante el TJE, quedó por fuera, considerando que la Ley establece que no puede aparecer en una planilla, alguien que fue derrotado en las elecciones internas. Ahora se negocia incorporarlo a la legislatura de 2026.