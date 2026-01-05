Se intensifican cabildeos por la Presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Con la moneda aún en el aire y sin una mayoría definida, la disputa por la Presidencia del Congreso Nacional ha comenzado a tomar forma entre cabildeos silenciosos y negociaciones de alto nivel.

Mientras resuenan los nombres de líderes nacionalistas y liberales para encabezar el Poder Legislativo, a medida que se acerca el 21 de enero -fecha clave para la instalación de manera provisional de la junta directiva del Congreso- se intensifican las conversaciones, los pactos discretos y las apuestas políticas que definirán el equilibrio de poder en el próximo período.

El nuevo CN estará conformado por 49 diputados del Partido Nacional, seguidos por el Partido Liberal con 41 parlamentarios; partido Libertad y Refundación (Libre) con 35; la Democracia Cristiana con uno; y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD) con dos.

Para los liberales, el camino hacia la Presidencia del Congreso pasa por dos rutas: un acuerdo con el Partido Nacional o un pacto con Libre, relegado al tercer lugar. Con Libre, los liberales sumarían 76 diputados (35 de Libre y 41 liberales); mientras que con el Partido Nacional, alcanzarían 90, superando incluso la mayoría calificada.

Los nacionalistas, por su parte, requieren al menos 16 votos adicionales -liberales o de Libre- para alcanzar los 65 que les aseguren la presidencia del Legislativo si no logran un acuerdo sólido con el liberalismo.