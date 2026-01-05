Se intensifican cabildeos por la Presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Con la moneda aún en el aire y sin una mayoría definida, la disputa por la Presidencia del Congreso Nacional ha comenzado a tomar forma entre cabildeos silenciosos y negociaciones de alto nivel.
Mientras resuenan los nombres de líderes nacionalistas y liberales para encabezar el Poder Legislativo, a medida que se acerca el 21 de enero -fecha clave para la instalación de manera provisional de la junta directiva del Congreso- se intensifican las conversaciones, los pactos discretos y las apuestas políticas que definirán el equilibrio de poder en el próximo período.
El nuevo CN estará conformado por 49 diputados del Partido Nacional, seguidos por el Partido Liberal con 41 parlamentarios; partido Libertad y Refundación (Libre) con 35; la Democracia Cristiana con uno; y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD) con dos.
Para los liberales, el camino hacia la Presidencia del Congreso pasa por dos rutas: un acuerdo con el Partido Nacional o un pacto con Libre, relegado al tercer lugar. Con Libre, los liberales sumarían 76 diputados (35 de Libre y 41 liberales); mientras que con el Partido Nacional, alcanzarían 90, superando incluso la mayoría calificada.
Los nacionalistas, por su parte, requieren al menos 16 votos adicionales -liberales o de Libre- para alcanzar los 65 que les aseguren la presidencia del Legislativo si no logran un acuerdo sólido con el liberalismo.
¿Quiénes buscan alcanzar la presidencia del Congreso?
Aunque algunos perfiles cuentan con mayor peso político que otros, los nombres que ya suenan para dirigir el Congreso Nacional en el período 2026-2030 corresponden a diputados reelectos, todos con amplia trayectoria dentro de sus partidos.
En el Partido Nacional repunta el nombre del diputado y actual jefe de bancada, Tomás Zambrano, uno de los principales rostros de la oposición a Libre; Carlos Ledezma, cercano al presidente electo Asfura; y Marco Midence, exministro de Finanzas.
La bancada fue convocada a incorporarse al Congreso Nacional el 21 de enero, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las credenciales a los diputados electos.
Por el Partido Liberal, el diputado Marlon Lara, de quien de manera preliminar se conoce que ya estaría en acercamientos con distintas figuras políticas en busca de respaldo, y Yuri Sabas, se perfilan como las figuras más fuertes dentro del liberalismo para disputar la presidencia del Poder Legislativo.
En otro extremo, dentro del PL, la figura de la parlamentaria y esposa del excandidato presidencial Salvador Nasralla, Irohska Elvir, suena aunque con menor fuerza. Su nombre, sin embargo, ha sido cuestionado por miembros de su propio instituto político, que la señalan de sostener negociaciones con la cúpula de Libre y de alinearse con posturas oficialistas.
Versión que fue confirmada por el diputado suplente de Libre, Manuel Rodríguez, quien aseguró que el excandidato presidencial del Partido Liberal y su esposa, Iroshka Elvir, estarían negociando con el coordinador general de su partido, Manuel Zelaya Rosales, una alianza para que asuma la presidencia del CN.
“No le van a entregar el Congreso al Partido Nacional, no le queda otra más que la alianza con Libre”, aseguró el parlamentario, al tiempo que afirmó que “ya hay pláticas al más alto nivel”.
El 21 de enero, en sesión preparatoria, los 128 parlamentarios, en su mayoría de nuevo ingreso, deberán elegir de manera provisional la junta directiva, la cual deberá ser ratificada dos días después —el 23 de enero— conforme a lo establecido en la Constitución de la República.