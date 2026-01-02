Alcaldes liberales impulsarán renovación de liderazgos a lo interno del partido

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de Cantarranas, Marco Antonio Guzmán, confirmó que la Asociación de Alcaldes Liberales solicitará al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) la convocatoria a una convención nacional para renovar liderazgos y resolver las diferencias internas dentro del instituto político. Guzmán sostuvo que la realización de una convención permitiría volver a elegir un Consejo Central Ejecutivo con el respaldo de toda la militancia liberal, de manera que el partido pueda reorganizarse y trabajar de forma unificada con miras a volver a ganar la presidencia de la República, luego de 20 años en la llanura. El edil reconoció que las elecciones generales de 2025 dejaron al descubierto profundas diferencias internas dentro del Partido Liberal, particularmente una pugna entre altos dirigentes y la actual dirigencia del CCEPL, situación que debilita a la institución política.

En ese sentido, cuestionó que salgan a la luz fricciones públicas refiriéndose a los roces entre el excandidato Salvador Nasralla y el presidente del CCEPL, Roberto Contreras, al considerar que este tipo de confrontaciones afectan la imagen y cohesión del partido. Guzmán informó que la reunión de alcaldes y regidores liberales se llevará a cabo en Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, donde también se invitarán a los diputados para definir una ruta de unidad y fortalecimiento partidario. Explicó que el proceso electoral dejó criterios encontrados y luchas internas, por lo que las reuniones buscan establecer una hoja de ruta común que permita superar las divisiones y fortalecer la estructura política del liberalismo. Asimismo, indicó que entre los temas a discutir figura la posibilidad de que un diputado liberal aspire a la presidencia del Congreso Nacional, señalando que este escenario debe abordarse de manera unificada y bajo criterios comunes.

El edil advirtió que cuando el poder se concentra en un solo partido político, se corre el riesgo de decisiones arbitrarias y abusos de poder, en detrimento del equilibrio democrático expresado por los hondureños en las urnas. Guzmán confirmó, además, que se ha planteado la realización de una convención con mayor participación de los liderazgos locales, al considerar que son estos quienes sostienen la bandera del partido y deben tener mayor incidencia en la toma de decisiones políticas. En ese sentido, señaló que la Asociación de Alcaldes Liberales propondrá que la convención se convoque para el mes de marzo. “Se debe cambiar toda la estructura si no está funcionando, él no puede como presidente decir que está como figura decorativa, yo le preguntaría a Roberto (Contreras), quien toma las decisiones, quien dirige las decisiones, quien ratifica, cómo actuará como oposición el partido”, declaró.