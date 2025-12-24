Divisiones internas afloran en el Partido Liberal tras respaldo al escrutinio

Decisiones contradictorias, destituciones y desautorizaciones públicas evidencian una fractura interna en el liberalismo en medio de la crisis poselectoral

  • Divisiones internas afloran en el Partido Liberal tras respaldo al escrutinio

    La pugna por la vocería y las destituciones internas evidencian una profunda división en el Partido Liberal en medio de la crisis electoral.

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 00:00

Tegucigalpa, Honduras.- Las fracturas internas del Partido Liberal (PL) quedaron nuevamente en evidencia tras una serie de pronunciamientos y decisiones adoptadas por distintos liderazgos, en el contexto del proceso poselectoral y del escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por un lado, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), manifestó el respaldo de su sector al escrutinio de las urnas y a la autoridad de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López.

Además, anunció que queda desautorizada cualquier persona que se pronuncie como vocera o vocero del Partido Liberal, incluyendo alcaldes, diputados y el propio Contreras, aclarando que toda posición oficial deberá emanar de forma colegiada del órgano jurídico del CCEPL.

Salvador Nasralla a Donald Trump: "El candidato que usted apoya es cómplice de silenciar el voto"

“Cualquier declaración que realicen alcaldes, diputados o candidatos presidenciales será a título personal y no representará al CCEPL”, indicó Contreras, en un mensaje que refleja los desacuerdos internos sobre la conducción política y comunicacional del partido.

Días atrás, Contreras instó a los consejeros electorales a cumplir con su deber sin más dilaciones y advirtió que prolongar la indefinición del proceso solo profundiza la crisis política.

Ana Paola Hall hace un llamado a organismos internacionales tras denuncia de Marlon Ochoa

En paralelo, la facción vinculada a Iroshka Elvir y Salvador Nasralla emitió un comunicado en el que el órgano colegiado del CCEPL informó el nombramiento de una comisión autorizada para dialogar con entes electorales y comisiones de otros partidos políticos con el objetivo de buscar una pronta solución a los temas electorales.

Según el comunicado, queda desautorizada cualquier otra persona que no haya sido nombrada formalmente para asumir este rol, reforzando el mensaje de control interno, pero también profundizando la percepción de desorden y confrontación entre corrientes liberales. La comisión autorizada quedó integrada por Iroshka Elvir, Nahún Cálix, Rayan Dahger, Salvador Nasralla, Maribel Espinoza, Alfredo Saavedra y Josué Colindres.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más