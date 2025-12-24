Divisiones internas afloran en el Partido Liberal tras respaldo al escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- Las fracturas internas del Partido Liberal (PL) quedaron nuevamente en evidencia tras una serie de pronunciamientos y decisiones adoptadas por distintos liderazgos, en el contexto del proceso poselectoral y del escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por un lado, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), manifestó el respaldo de su sector al escrutinio de las urnas y a la autoridad de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López.

Además, anunció que queda desautorizada cualquier persona que se pronuncie como vocera o vocero del Partido Liberal, incluyendo alcaldes, diputados y el propio Contreras, aclarando que toda posición oficial deberá emanar de forma colegiada del órgano jurídico del CCEPL.