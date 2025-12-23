Ana Paola Hall hace un llamado a organismos internacionales tras denuncia de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, cuestionó la denuncia de Marlon Ochoa ante el Ministerio Público (MP) e hizo un llamado a los organismos internacionales. Tras la reunión de pleno donde las dos consejeras estuvieron a favor del informe de secretaría general y la recomendación de hacer la declaratoria oficial, Hall se preguntó cuál es el objetivo del representante de Libertad y Refundación (Libre) con su denuncia.

Hall dijo que “esta noche se ha aprobado un informe sobre las impugnaciones del nivel electivo presidencial. En la sesión, el consejero ha dado lectura a una denuncia penal, dentro de la cual manifiesta que pedirá al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y del sistema”. La representante del Partido Liberal se preguntó: “¿Cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite de la declaratoria? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder?”.

Prosiguió: "Abramos los ojos: continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias para Honduras". Finalmente plasmó: "Hago un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales y a la comunidad internacional, para que estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos".