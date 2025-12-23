Salvador Nasralla agradece a sus votantes y anuncia que no peleará en las calles

Tegucigalpa, Honduras.- Con un tono visiblemente abatido, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, compareció luego de conocer que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, se disponen a emitir la declaratoria oficial de las elecciones. Los comicios fueron celebrados el pasado 30 de noviembre y ya van más de 22 días sin que el órgano electoral anuncie formalmente quién resultó ganador.

Según Nasralla, la resolución favorecería al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura Zablah o “Papi a la Orden”, partido al que pertenece la consejera Cossette López Osorio.

El candidato rojiblanco aseguró que fue informado y tuvo acceso directo a un documento en el que se consigna que la declaratoria podría realizarse la noche del 23 de diciembre. "He tenido ante mis ojos un documento donde se anuncia que en cualquier momento, esta noche del 23 de diciembre, se va a hacer una declaratoria", afirmó Nasralla. Explicó que el texto, presentado como una recomendación interna, plantea que no se tomen en cuenta las reclamaciones por inconsistencias administrativas presentadas por el Partido Liberal, las cuales —según precisó— ascienden a casi nueve mil actas electorales, una cifra cercana a las diez mil.

“Hay actas que consignan 300 votos para un candidato, pero en el cuadernillo apenas aparecen 30 firmas. Los otros 270 votos fueron inflados de manera ilegal”, afirmó.

A su juicio, estas irregularidades constituyen un fraude electoral. Estas afirmaciones corresponden a su interpretación de los hechos y no han sido verificadas de forma independiente por el CNE. El candidato liberal acusó a ambas consejeras de haberse puesto de acuerdo, bajo influencias externas, para impedir el conteo voto por voto, lo que calificó como una traición al pueblo hondureño y una forma de traición a la patria. “Que se hayan puesto de acuerdo para impedir que se haga el conteo voto por voto es una traición al pueblo hondureño, es una forma de traición a la patria”, expresó. Sostuvo que esta postura no responde a un interés personal, sino a la defensa de la democracia y del respeto a la voluntad popular. Durante su intervención, Nasralla se dirigió también a empresarios y emprendedores, recordando que se define como un político de centro-derecha y que promueve la inversión privada y el emprendedurismo. Aseguró que el clima económico del país se ha deteriorado durante los últimos cuatro años como consecuencia de las políticas del actual gobierno y reiteró que ese modelo no debe continuar.

Planteó incluso que, aunque el Partido Liberal haya ganado las elecciones, no necesariamente tendría que ser él quien gobierne. “Nombren un gobierno si quieren, que no sea yo el presidente, pero que se respeten los votos que obtuve”, expresó. Según afirmó, existen alrededor de dos millones de votos que no fueron cotejados correctamente con la información contenida en las actas, y señaló que la ley respalda su reclamo. Nasralla citó el artículo 14 de la Ley Electoral, en particular uno de sus literales, que obliga a revisar los votos cuando no existe coincidencia entre la cantidad de electores registrados en el dispositivo biométrico y los datos del acta de cierre. Subrayó que este procedimiento no constituye una impugnación formal, figura legal que se presenta después de la declaratoria, sino una etapa previa y obligatoria del proceso electoral. “Esto no es una impugnación. Las impugnaciones vienen después de la declaratoria. Esto tenían que haberlo hecho ahora”, subrayó. Recordó que en elecciones anteriores, como en 2013 y 2017, presentó impugnaciones que nunca fueron respondidas, por lo que, según su experiencia, este mecanismo carece de efectividad. En ese contexto, cuestionó que se pretenda cerrar el proceso sin resolver las inconsistencias administrativas de casi diez mil actas. Nasralla aseguró haber consultado con autoridades de Estados Unidos y afirmó que ese país no ha instruido al CNE a emitir la declaratoria sin revisar los votos. “Esa no es una instrucción de Estados Unidos. Estados Unidos está pidiendo que el proceso sea limpio, que se cuenten los votos”, afirmó. Según explicó, el planteamiento ha sido que el proceso sea limpio y transparente. Rechazó el argumento de la falta de tiempo y señaló que aún quedaban varios días antes del 30 de diciembre, por lo que resultaba viable realizar una verificación parcial.

Propuso que, si no se revisan las 8,845 actas reclamadas, al menos se verifique la mitad. Aseguró que, si tras ese ejercicio no logra revertir la diferencia aproximada de 20,000 votos que lo separa de Asfura, aceptaría el resultado. No obstante, reiteró que no puede aceptar una declaratoria mientras no se cumplan los procedimientos legales establecidos para resolver las inconsistencias administrativas. “Si no lo logro, yo acepto y les digo que acepto”, aseguró. Sin embargo, reiteró que no puede aceptar una declaratoria mientras no se cumplan los procedimientos legales. “No acepto la declaratoria porque no se cumplió un requisito fundamental”, afirmó. A lo largo de su comparecencia, Nasralla enfatizó que no promoverá la violencia ni convocará a la población a manifestarse en las calles. Afirmó que su objetivo es evitar una crisis mayor y exhortó a las autoridades electorales a una última reflexión para no repetir lo ocurrido en 2017, proceso electoral que calificó como fraudulento y ampliamente conocido por la ciudadanía hondureña. También sostuvo que el sistema político hondureño está estructurado, desde su perspectiva, para impedir que personas sin vínculos con la corrupción accedan a la Presidencia, favoreciendo a candidatos con intereses particulares. Se describió como una persona sin malicia y reiteró que su única exigencia es que los votos se cuenten conforme a la ley. Denunció además la presunta introducción de papeletas de distinto tamaño y color, irregularidades que, según indicó, han sido documentadas en denuncias públicas. Reafirmó que el artículo 14 de la Ley Electoral establece con claridad que, cuando el registro biométrico no coincide con el cuadernillo, se debe proceder a la revisión del voto. Ante la inminencia de la declaratoria, Nasralla reiteró que no reaccionará de manera violenta ni encabezará protestas, pero agradeció a todas las personas que votaron por él y a quienes trabajaron en su campaña. “Yo no promuevo la violencia. No invito a la gente a las calles”, declaró. Su llamado, dijo, es a evitar una crisis institucional. “Les pido una última recapacitación del gran problema en el que están metiendo al país”. También sostuvo que el sistema político hondureño está diseñado para impedir que personas sin vínculos con la corrupción accedan a la Presidencia. “El sistema está diseñado para que lleguen corruptos, ladrones, gente dispuesta a vender su honor”, afirmó. Sobre sí mismo, añadió: “Yo no soy de esos. Yo lo único que pido es que cuenten los votos”.