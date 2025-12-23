ONU pide declarar resultados de elecciones en Honduras conforme al cronograma

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre las elecciones generales en Honduras y mostró su preocupación por la tensión generada a raíz de la declaratoria oficial. El órgano supranacional hizo un llamado a la clase política para no seguir generando crisis en el ambiente nacional.

La ONU estableció que su secretario general, António Guterres, ha seguido muy de cerca el proceso electoral en Honduras. "El secretario general sigue de cerca la evolución de la situación en Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre. Celebra la calma y el orden en que se desarrollaron las elecciones y observa con preocupación la creciente tensión a la espera de la declaración oficial de los resultados", indicaron. Asimismo, la ONU "insta a todos los actores a ejercer la máxima moderación, abstenerse de lenguaje o acciones que puedan agravar la tensión y permitir que las instituciones electorales completen su labor sin interferencias, resolviendo las controversias electorales mediante los mecanismos legales establecidos". António Guterres, secretario general de la ONU, "subraya la importancia de declarar los resultados oficiales conforme al cronograma constitucional y de garantizar una transición ordenada el 27 de enero".