Filtran supuesto setlist del half time show de Bad Bunny en el Super Bowl

California, Estados Unidos.- Todo está listo para la histórica presentación de Bad Bunny en el half time show del Super Bowl 2026 de este 8 de febrero en el Levi 's Stadium de Santa Clara, California.
Por meses, el artista puertorriqueño ha preparado meticulosamente su presentación, misma que afirmó será divertida, además de una fiesta donde llevará su cultura.
Esto ha llevado a que la interpretación del "Conejo malo" genere mucha incertidumbre, no solo por ser el primer latino en presentarse solo en uno de los escenarios más importantes de los Estados Unidos, sino también por los famosos temas que interpretará.
Es por ello, que varios medios han publicado el supuesto setlist que el cantante presentará en los 13 minutos que dura el show.
Trascendió que las canciones que interpretará fueron cuidadosamente elegidas para mostrar sus éxitos globales y llamar la atención de los más de 100 millones de espectadores.
Supuesto setlist de Bad Bunny en el Super Bowl:
-Dákiti (una de sus primeras canciones que le dio la vuelta al mundo)
-Tití Me Preguntó
-Debí Tirar Más Fotos
-I Like It (Se espera acompañamiento de Cardi B y J Balvin)
-Safaera
-Callaita
-Ojos Rojos (Trap)
-Después de la Playa
Otros medios afirman que también se podrían incluir temas como Baile Inolvidable, EoO, NUEVAYoL, Me Porto Bonito.
Aunque no está confirmado se menciona que Benito estará acompañado de bailarines, efectos viales y será una celebración de la cultura latina donde se fusionarán ritmos caribeños.
Cabe mencionar que el puertorriqueño confesó que tendrá "muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo".
"No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salgan del corazón", expresó Bad Bunny.
Sobre su participación, el artista expresó que pretende disfrutar los trece minutos. "Intento disfrutar y sé que me voy a divertir, y el equipo también. Trato de no presionarme tanto".