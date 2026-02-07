Bad Bunny habla del apoyo de su mamá: "Creyó en que podía ser una buena persona"

California, Estados Unidos.- Con la voz entre cortada y evidentemente emocionado, el cantante Bad Bunny confesó que su madre fue la primera persona que creyó y lo apoyó mucho antes de hacerse famoso, por lo que afirmó ha sido su pilar fundamental en su vida.
El artista puertorriqueño, que suele ser muy reservado sobre su vida familiar, fue cuestionado por una persona en el público sobre quién es la persona que siempre lo apoyó y cómo lo ayudó en su vida.
El intérprete de "Debí tirar más fotos" respondió: "La primera persona que viene a mi mente es mi madre porque ella cree en mí. Y no me refiero a mi trayectoria artística, hablo de antes de todo; ella creyó en mí como individuo, como ser humano".
Benito, aseguró que su madre Lysaurie Ocasio siempre lo ha apoyado en sus "decisiones, opiniones, gustos y elecciones. Creyó en que podía ser una buena persona, un hombre inteligente y talentoso".
El puertorriqueño que se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo que hacer una pausa de varios segundos para continuar hablando de su madre. "Considero que eso es lo que me trajo hasta aquí", expresó con la voz entrecortada.
Finalizó su respuesta: "No porque ella pensara que yo era un artista extraordinario, sino porque creyó que soy un gran ser humano. Y eso se siente incluso mejor que cualquier otra cosa".
Por 13 minutos -tiempo que durará su presentación- Bad Bunny hará historia al ser el primer artista latino en presentarse solo en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.
El cantante, ganador de tres premios Grammy, se presentará por primera vez en suelo estadounidese en el Levi 's Stadium de Santa Clara, California, luego de haber excluido a este país de su gira mundial en protesta por las políticas migratorias y el temor a las redadas del temeroso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).