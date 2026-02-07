Bad Bunny habla del apoyo de su mamá: "Creyó en que podía ser una buena persona"

California, Estados Unidos.- Con la voz entre cortada y evidentemente emocionado, el cantante Bad Bunny confesó que su madre fue la primera persona que creyó y lo apoyó mucho antes de hacerse famoso, por lo que afirmó ha sido su pilar fundamental en su vida.

El artista puertorriqueño, que suele ser muy reservado sobre su vida familiar, fue cuestionado por una persona en el público sobre quién es la persona que siempre lo apoyó y cómo lo ayudó en su vida.

El intérprete de "Debí tirar más fotos" respondió: "La primera persona que viene a mi mente es mi madre porque ella cree en mí. Y no me refiero a mi trayectoria artística, hablo de antes de todo; ella creyó en mí como individuo, como ser humano".