El platillo salvadoreño que Shakira degustará durante su residencia en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- La residencia de Shakira en El Salvador inicia este sábado 7 de febrero en el Estadio Jorge "Mágico" González de San Salvador, donde la colombiana junto a su equipo podrá degustar de la gastronomía del país durante toda su estadía en el país centroamericano.
Según reveló la productora Two Shows, encargada de la presentación de la artista, que su equipo de trabajo y la artista degustarán de uno de los platillos típicos: las pupusas.
Se conoció que será llamada "Pupusería La Loba" la que proveerá la alimentación durante los ensayos y presentaciones de la cantante y de su equipo de trabajo.
Gloria Villacorta, representante de la productora, indicó a Diario El Salvador que este espacio dedicado a la gastronomía salvadoreña será para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.
"Creemos que no hay nada más auténtico que involucrar algo tan nuestro como la pupusa", afirmó Villacorta.
@diario.elsalvador ¿Pupusas para Shakira? ¡Claro que sí! La productora Two Shows menciona en exclusiva para Diario El Salvador que la colombiana podrá disfrutar del platillo típico salvadoreño en la Pupusería La Loba, creada para su residencia de 5 conciertos en el país. #DiarioElSalvador #Shakira #ElSalvador ♬ sonido original - Diario El Salvador
Shakira arribó la noche del viernes 6 de febrero a El Salvador para los únicos conciertos de su gira "Las mujeres ya no lloran World tour" que la colombiana ofrecerá en Centroamérica.
El Salvador está recibiendo turistas de diferentes países, por lo que las autoridades han informado que se han preparado para recibirlos agilizando los procesos migratorios.