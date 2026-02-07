El platillo salvadoreño que Shakira degustará durante su residencia en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- La residencia de Shakira en El Salvador inicia este sábado 7 de febrero en el Estadio Jorge "Mágico" González de San Salvador, donde la colombiana junto a su equipo podrá degustar de la gastronomía del país durante toda su estadía en el país centroamericano.

Según reveló la productora Two Shows, encargada de la presentación de la artista, que su equipo de trabajo y la artista degustarán de uno de los platillos típicos: las pupusas.

Se conoció que será llamada "Pupusería La Loba" la que proveerá la alimentación durante los ensayos y presentaciones de la cantante y de su equipo de trabajo.