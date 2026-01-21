Shakira en El Salvador: ¿Cómo son y cuánto duran sus conciertos?

Tegucigalpa, Honduras.- La cantante colombiana Shakira eligió San Salvador para su residencia de conciertos en Centroamérica, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Miles de fanáticos centroamericanos están listos para vivir las cinco fechas de sus shows que inician el 7 y continúan el 8, 12, 14 y 15 de febrero en el estadio Mágico González de la capital salvadoreña. Pero, ¿Cómo son los conciertos de la cantante y compositora colombiana? El show de Shakira es como un relato continuo, donde las canciones dialogan entre sí y con la historia personal de la artista. Cada concierto incluye una setlist en la que la cantante nacida en Barranquilla, Colombia, incluye algunos de sus éxitos más populares.

El inicio del show está marcado por la aparición de la cantante ataviada con un conjunto de la firma italiana Versace, interpretando la canción "La Fuerte", producida por el argentino Bizarrap. Luego, desde 'Antología' a 'Soltera', Shakira alterna en el escenario los himnos que la llevaron a la cúspide de las listas de popularidad, con canciones que marcaron su etapa más reciente, atravesada por la resiliencia, la ruptura y la reinvención personal. Cada concierto es un relato autobiográfico en movimiento, con una artista que baila, canta y conversa con un acento cercano con su público sin perder el pulso narrativo.

La prueba es que la setlist está marcada por éxitos mundiales como “Session 53”, “TQG”, “Monotonía” y “Te Felicito”, de su más reciente álbum ganador del Grammy, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Por si fuera poco, la noche transcurre entre cambios de vestuario en el que Shakira Mebarak Ripoll de 48 años incluye estilos personalizados de diseñadores como Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne. Y acompaña su outfit con brazaletes únicos de la marca Tiffany & Co.

¿Cuánto dura un concierto de Shakira?

En medio de un mar de fanáticos que cantan, bailan, aplauden y gritan, la cantante desarrolla un amplio repertorio que incluye unas 30 canciones. El espectáculo tiene una duración de un poco más de dos horas y 20 minutos en las que adueña del escenario y mueve las caderas, acompañada de un impresionando equipo de bailarines y músicos. Las reacciones de sus shows en las redes sociales dejan al descubierto a una artista que lo da todo en el escenario. Es un espectáculo completo con danza, calidad vocal y cercanía.

Pero, después de toda esa energía que la cantante parece dejar en el escenario, ¿Qué hace después del concierto? Un video compartido por la misma cantante de “Inevitable” la muestra exhausta, casi sin fuerzas para caminar luego de más de dos horas de show. "Esta soy yo después de cantar", compartió. En las redes hay otros videos o reels de la artista mostrando los detalles que le llevó un grupo de seguidores. Entre ellos unos charms con las formas de los productos de su línea para el pelo quebrado ISIMA. "Y aquí volviendo al hotel con mis fans de toda la vida y abracitos antes de irme a dormir”.



Una exitosa gira que casi termina

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la séptima gira mundial de conciertos de la cantautora colombiana Shakira, en la que promueve su duodécimo álbum de estudio Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024. La gira musical que comenzó en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de febrero de 2025, se convirtió en un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera de la artista colombiana. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es además la gira más exitosa de una artista latina femenina en la historia, superando hasta la fecha las expectativas de venta de entradas, que suman una recaudación de 327, 4 millones de dólares.