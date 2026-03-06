Horóscopo de hoy promete chispa romántica a Géminis y alivio económico a Virgo

Tegucigalpa, Honduras.- Quienes llevan años leyendo sus señales saben que los astros no actúan por capricho, sino siguiendo una lógica antigua que antecede a cualquier calendario humano.

Esta jornada, los movimientos planetarios trazan un mapa donde conviven la urgencia emocional, la estabilidad financiera y la necesidad impostergable de hacer una pausa.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Sentirás la necesidad de huir y refugiarte en un lugar lejano con tus seres más cercanos. La presión laboral y familiar en estos días en estos días ha ido creciendo y tendrás que buscar una válvula de escape.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te van a hacer una propuesta sentimental, que te cogerá completamente desprevenido. Intenta aclarar tus ideas antes de afrontar una respuesta que afecte a tu futuro. Tus finanzas por fin se asentarán y respirarás más tranquilo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Momentos fantásticos en lo que al amor se refiere. La comunicación con tu pareja mejora cada día y te parece imposible que puedas seguir sintiendo esa atracción física tan fuerte. Lucha porque esa llama siga viva durante mucho tiempo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Aprenderás mucho observando a quien tienes alrededor. Todo tipo de situaciones tendrán su moraleja, y hoy te mostrarás especialmente receptivo a ellas. La salud puede seguir dándote la lata si no pones más atención al descanso y a la relajación mental.

LEO (23 julio - 22 agosto). Hay cuestiones de tu vida que debes cambiar radicalmente, aunque puede que no sea hasta hoy que des cuenta de forma clara. También verás con claridad las cosas que tienes que recordar, aunque contarás con ayuda.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Guíate de la opinión de una persona de tu confianza a la hora de realizar una compra importante. Ahora las cosas te van bien, pero debes pensar en tu futuro profesional. Puedes recibir un dinero que esperabas; aprovecha bien estas oportunidades.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que tomarte un descanso en algunas obligaciones porque se te han acumulado muchas cosas y no tienes la salud como para exponerla a un estrés innecesario. Seguro que puedes aplazar algunos cometidos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Nuevas influencias entran en tu vida, necesitarás revisar toda la red de costumbres, creencias y sobreentendidos en torno a la salud, y no será raro que te acerques a técnicas alternativas para ponerte en forma, sobre todo si has viajado a lugares diferentes y exóticos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No estaría de más que estrecharas tus vínculos afectivos; aunque las personas que están a tu lado saben lo que sientes por ellos, siempre es muy agradable y enriquecedor demostrar lo mucho que les quieres. Pruébalo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Ahora lograrás recobrar la calma en tu vida sentimental ya que dejas atrás una etapa bastante agitada, con muy malos rollos que te conviene olvidar para siempre. El trabajo será una buena vía de escape; tendrás montones de actividades por hacer.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te esperan sorpresas en un camino que había planeado con todo detalle y en el que esperabas tranquilidad, pero tendrás que mantener la calma para que no se salga de madre y se complique para ti de forma irresoluble. Mucho ojo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La salud puede ser el ámbito de tus preocupaciones a partir del día de hoy, probablemente por la necesidad de arreglar citas o concertar pruebas. Nada que te impida, no obstante, disfrutar de un fin de semana tranquilo con los tuyos.