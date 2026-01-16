Horóscopo de hoy viernes 16 de enero: Aries, Leo y Virgo marcan el ritmo en trabajo y amor

Tegucigalpa, Honduras.- El cierre de la semana trae consigo una fuerte influencia astral que impulsa especialmente a Aries, Leo y Virgo, signos que destacan por oportunidades claras en el trabajo, la creatividad y la estabilidad emocional.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buen momento para iniciar conversaciones profesionales de tipo salarial; estás en una forma estupenda y tus superiores sabrán compensarte por ello. En el ámbito sentimental, vas a necesitar más estímulos por parte de la persona amada para dar un paso más.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu vida profesional va a sufrir altibajos, y pueden surgir enfrentamientos con alguna persona cercana. Trata de no agobiarte porque poniendo de tu parte, te irás sintiendo mejor. En lo sentimental, superarás las tensiones vividas con la persona amada.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No te desanimes si compruebas que no ha llegado el ascenso o el reconocimiento que estabas esperando. En los próximos días cambiará tu estrella y recibirás lo que tanto merece, pero tendrás hacer lo posible por resaltar tus cualidades.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Sentirás la necesidad de mucha más libertad y más aire para respirar. De repente descubrirás que no te gustarán los planes prefijados con días de antelación y te encontrarás incómodo con personas que tratan de planearlo todo.

LEO (23 julio - 22 agosto). Los astros te estimularán hoy sobre todo tus capacidades creativas, sea cual sea tu trabajo o desempeño profesional. Si te dedicas a lo artístico, mucho mejor, pero si eres eminentemente práctico, prueba con nuevas experiencias...

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Una etapa de amor exacerbado y sentimientos muy felices puede significar la llegada de hijos o el deseo de tenerlos, que te llevará directamente a un estadio de estabilidad y disfrute con tu pareja muy especial.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En el terreno familiar te falta intimidad para pensar y desarrollar tus facetas más personales, siempre tienes que estar al rebufo de los demás: hasta que te plantes y te tomes tu tiempo. Lo necesitarás sobre todo en vacaciones.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque la semana laboral finaliza, tu estado de ánimo y tu ilusión se mantienen incólumes. Deja algo para la próxima semana y piensa ya en un plan de ocio tan provechoso como el profesional. Si solo te centras en el trabajo, tu vida se verá muy limitada.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada muy activa socialmente, con posibilidades muy claras de aventuras amorosas. Si ya tienes pareja, os irá muy bien en la cama, pero no tan bien fuera de ella. Sacar el trabajo te costará más de lo normal como casi todos los viernes.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás la suerte de coincidir con las personas adecuadas para dedicar la tarde a charlar a gusto, viviendo uno de esos raros momentos de tranquilidad en que puedes conectar verdaderamente con las personas y salir del carril de los temas habituales.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Un buen asesoramiento en asuntos laborales ahorrará mucho tiempo y sobre todo dinero si estás comenzando en una empresa en la que no ves las cosas muy claras. Será mejor que aclares algunas cosas antes de pillarte los dedos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el terreno amoroso es mejor que te tomes las cosas con calma y seas más realista. El tiempo te dirá si vas por buen camino, pero no debes adelantarte a los acontecimientos y los problemas que todavía no se han producido.