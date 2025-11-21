Libra, Sagitario y Aries: energía y cambios marcan tu semana

Tegucigalpa, Honduras.- Libra buscará armonía en sus decisiones y relaciones; Sagitario se sentirá impulsado a explorar nuevos horizontes; y Aries deberá poner atención a su impulsividad para evitar conflictos.

Todos ellos experimentarán un periodo de transformación y aprendizaje. ¿Qué más indica el zodiaco para los otros signos?

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si estás buscando un trabajo mejor, lo tendrás más fácil en todo lo que tenga que ver con tus capacidades de comunicación, muy favorecida por los astros en estos momentos, así como el tema de los viajes relacionados con tu profesión.

TAURO (21 abril - 20 mayo). En el trabajo habrá mucho movimiento aunque, sin embargo, las cosas no fluirán como deberían. Puede surgir un nuevo negocio que te interesará; contarás con la ayuda de un socio también. Te sobrará la vitalidad esta semana.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Nuevas revelaciones sobre alguna persona de tu entrono te sorprenderá , no tanto por los hechos que te cuentan si no por lo que te dice de su personalidad. Tendrás que reubicarte en algunas cuestiones relativas a ella.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu salud puede resentirse por los cambios bruscos de temperatura, ya sean debidos al clima o a las condiciones del trabajo o el hogar. Posiblemente te toque discutir con alguien debido a este problema, pero tu bienestar es lo primero.

LEO (23 julio - 22 agosto). Te van a hacer una propuesta sentimental, que te cogerá completamente desprevenido. Intenta aclarar tus ideas antes de afrontar una respuesta que afecte a tu futuro. Tus finanzas por fin se asentarán y respirarás más tranquilo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vas a querer que te mimen y que estén pendientes de ti. Te sientes algo deprimido y seguro que pasarás toda la jornada laboral deseando irte a casa corriendo. Evita la tentación de contactar con alguien de tu pasado sentimental, pues conoces las consecuencias.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los asuntos económicos comenzarán poco a poco a dejar de ser el centro de tus preocupaciones; los astros dan un pequeño vuelco al destino hoy y te permiten convertir algunos de tus sueños en realidades palpables.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La proximidad de la luna nueva te pone en sintonía con el inicio de ciclos o cambios de actitud ante determinados problemas en tu día a día, como el de alimentarte mejor y contribuir a un organismo más apunto con tus necesidades.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás un poco de riesgo si quieres avanzar en los temas que te interesan. En el terreno económico es donde quizá te sientes menos temeroso, pero en el amor vivirás con la espada de Damocles encima, aunque quien no arriesga no gana.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si tienes pareja tendrás que hacer valer tus derechos o surgirán problemas con el tiempo. Es el momento de manifestar tus gustos y necesidades, no siempre puedes ser tú quien ceda. Lo mismo te puede pasar con los amigos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las complicaciones en el trabajo o en el hogar te resultarán hoy mucho más llevaderas, puesto que gozarás del imprevisto apoyo de amigos y compañeros, dispuestos a echarte una mano en tus necesidades.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Necesitarás comprobar que tu trabajo te llena, que lo necesitas para dar estabilidad al resto de tus facetas personales, de lo contrario tanto esfuerzo no merecerá la pena, y tendrás que buscar nuevos aires, tal vez en otro país.