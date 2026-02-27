Encadenado de pies y manos llegó Dennis Galván al juzgado por crimen de Valeria​​​​ Alvarado

San Pedro Sula, Honduras.- Con el rostro inclinado, con cadenas en las pies y engrilletado, llegó Dennis Galván al juzgado de San Pedro Sula.
Este viernes continúa desarrollándose la audiencia inicial contra los implicados en el rapto y feminicidio de la joven estudiante de Medicina, Valeria Jolette Alvarado.
Además de las esposas que le colocaron en las manos, el joven de 29 años también llevaba cadenas en los pies.
Los dos sospechosos del caso fueron identificados como Ariel Alexander Boquín Chávez y Dennis Galván.
La audiencia inicial comenzó el pasado jueves 26 de febrero, pero el juez la suspendió y convocó a las partes para este viernes a las 3:00 p.m.
Este viernes, los implicados se presentaron a la audiencia inicial, donde se dará a conocer la resolución, que podría ser el sobreseimiento a favor de los acusados o la imposición de prisión preventiva.
La Fiscalía solicitó el pasado jueves la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado, que según el Código Penal de Honduras contempla penas de 25 a 30 años de cárcel.
Ahora Galván y Boquín enfrentan cargos por los delitos de feminicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido.
El crimen de Valeria Jolette Alvarado ha dejado mucho dolor en Honduras. La joven desapareció luego de que la interceptaran cuando intentaba subir a su vehículo en El Progreso, pero su cuerpo fue hallado en estado de putrefacción en unas cañeras del municipio de San Manuel, Cortés.