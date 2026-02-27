Encadenado de pies y manos llegó Dennis Galván al juzgado por crimen de Valeria​​​​ Alvarado

San Pedro Sula, Honduras.- Con el rostro inclinado, con cadenas en las pies y engrilletado, llegó Dennis Galván al juzgado de San Pedro Sula.

Este viernes continúa desarrollándose la audiencia inicial contra los implicados en el rapto y feminicidio de la joven estudiante de Medicina, Valeria Jolette Alvarado.

Además de las esposas que le colocaron en las manos, el joven de 29 años también llevaba cadenas en los pies.

Los dos sospechosos del caso fueron identificados como Ariel Alexander Boquín Chávez y Dennis Galván.