Videos y vaciados telefónicos los incriminan: autopsia revelará si Valeria fue abusada

El Ministerio Público está a la espera de que esta semana se conozcan los resultados del examen forense, los cuales, además de establecer la causa de muerte, revelarán si la joven fue víctima de abuso sexual.
Por los antecedentes delictivos de los sospechosos, Dennis Alexander Galván Canales (29 años) y Ariel Alexander Boquín Chávez, se presume que la joven habría sido abusada sexualmente.
Los resultados del examen forense también establecerán la fecha del fallecimiento, ya que la joven fue hallada en estado de putrefacción, por lo que se presume que fue asesinada el mismo día de su desaparición, el 15 de febrero.
Los resultados del examen son de vital importancia, ya que de ellos dependerá que se amplíen o no los delitos imputados a los acusados.
Actualmente, enfrentan cargos por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido. Si el examen determina que hubo abuso sexual, se agregaría el delito de violación.
Mientras tanto, independientemente de los resultados forenses, la Fiscalía cuenta con videos y vaciados telefónicos que, según las autoridades, vinculan a los detenidos con el caso de Valeria Alvarado.
El ente acusador detalló que ya fueron juramentados los peritos que analizarán las evidencias recolectadas en el caso.
Uno de los imputados, Dennis Alexander Galván Canales, colaboró con la justicia y aseguró que fueron dos las personas que participaron en el crimen; sin embargo, de comprobarse la participación de más implicados, también serían acusados por asociación para delinquir.
Valeria Alvarado Borjas desapareció el 15 de febrero, cuando individuos la interceptaron y la llevaron por la fuerza mientras abordaba su vehículo, luego de pasear a su perro en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro, donde residía.
El caso de la joven, quien cursaba su primer año en la carrera de Medicina en una universidad privada, ha generado indignación, y su familia exige justicia.