Se subió al bus y macheteó a su expareja y a su novio: capturan a hombre en Copán

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un bus cuando un hombre se subió y comenzó a agredir con un machete a su expareja y a la actual pareja de ella. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 08:18
Un hombre abordó una unidad de transporte público en Santa Rita, Copán, donde viajaban su expareja y la actual pareja de ella.

 Foto: Redes sociales
El individuo subió a la unidad, tomó del cabello a su expareja, quien iba junto a su actual novio, los obligó a bajar del bus y empezó a agredirlos con la parte lateral del machete.

 Foto: Redes sociales
“Llamen a la Policía”, decían las personas que iban en el bus, mientras algunos optaron por bajarse de la unidad.

 Foto: Redes sociales
Mientras el hombre golpeaba a la mujer, su pareja le reclamaba: “¿Qué le pasa?, ¿por qué hace eso?, ella anda conmigo”.

 Foto: Redes sociales
Cuando el hombre agredido intentó llamar a la Policía, el agresor comenzó a golpearlo hasta que ambos bajaron de la unidad de transporte.

 Foto: Redes sociales
Ya fuera del bus, el detenido continuó la agresión con un machete, golpeando con la parte lateral del arma y dejando herido a la actual pareja de su expareja.

 Foto: Redes sociales
“Eso no se hace, tranquilo”, decía el conductor del bus, tratando de calmar la situación.

 Foto: Redes sociales
“No tiene por qué andarme celando”, expresó la mujer agredida.

 Foto: Redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones detalló que, tras una denuncia al 911, se le dio captura al hombre.

 Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en el barrio El Centro, en Santa Rita, Copán. El detenido tiene 43 años de edad y se le supone responsable de los delitos de maltrato familiar agravado y lesiones graves.

 Foto: Redes sociales
