Se subió al bus y macheteó a su expareja y a su novio: capturan a hombre en Copán

Un hombre abordó una unidad de transporte público en Santa Rita, Copán, donde viajaban su expareja y la actual pareja de ella.
El individuo subió a la unidad, tomó del cabello a su expareja, quien iba junto a su actual novio, los obligó a bajar del bus y empezó a agredirlos con la parte lateral del machete.
“Llamen a la Policía”, decían las personas que iban en el bus, mientras algunos optaron por bajarse de la unidad.
Mientras el hombre golpeaba a la mujer, su pareja le reclamaba: “¿Qué le pasa?, ¿por qué hace eso?, ella anda conmigo”.
Cuando el hombre agredido intentó llamar a la Policía, el agresor comenzó a golpearlo hasta que ambos bajaron de la unidad de transporte.
Ya fuera del bus, el detenido continuó la agresión con un machete, golpeando con la parte lateral del arma y dejando herido a la actual pareja de su expareja.
“Eso no se hace, tranquilo”, decía el conductor del bus, tratando de calmar la situación.
“No tiene por qué andarme celando”, expresó la mujer agredida.
La Dirección Policial de Investigaciones detalló que, tras una denuncia al 911, se le dio captura al hombre.
El hecho ocurrió en el barrio El Centro, en Santa Rita, Copán. El detenido tiene 43 años de edad y se le supone responsable de los delitos de maltrato familiar agravado y lesiones graves.