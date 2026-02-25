  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés

Hace unas semanas el joven había dejado un mensaje en sus redes donde hablaba de la muerte

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 08:00
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
1 de 10

Un joven de apenas 23 años murió de forma violenta en Potrerillos, Cortés, y en redes sociales dejó hace días un mensaje hablando de la muerte. ¿Cuáles fueron esos últimos mensajes?

 Fotos: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
2 de 10

El hecho se registró la noche del 24 de febrero en la colonia Mi Esperanza de Potrerillos, Cortés, al norte de Honduras.

Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
3 de 10

Hay dos versiones, pero la más fuerte es que desconocidos ingresaron a la vivienda del joven y le dispararon varias veces frente a su familia.

Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
4 de 10

El joven respondía al nombre de Maynor Josué Castellón Redondo de tan solo 23 años y en TikTok aparecía como Sharawy.

Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
5 de 10

Vecinos dijeron que el joven se encontraba con su hermano cuando llegaron desconocidos y sin mediar palabras empezaron a dispararle varias veces.

 Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
6 de 10

Maynor Josué Castellón Redondo había dejado varios mensajes en redes sociales donde hablaba de la muerte, uno llamó la atención en específico.

 Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
7 de 10

Su último mensaje había sido el 23 de febrero, específicamente este en su cuenta de TikTok.

Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
8 de 10

El 23 de enero subió este mensaje a su TikTok: “El día que muera, tápenme los tatuajes, vístanme bonito y me peinan de ladito, que así es como a mi mamá le gustaba verme”.

Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
9 de 10

Mucha gente fue a ese TikTok y pidió que se cumpliera con el deseo del joven, otros dijeron que la palabra tiene poder.

Foto: Cortesía redes
“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés
10 de 10

El joven hacía lives de TikTok y también era futbolista en ligas regionales en el departamento de Cortés.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos