“El día que muera...”: Últimos mensajes de tiktoker acribillado en Potrerillos, Cortés

Un joven de apenas 23 años murió de forma violenta en Potrerillos, Cortés, y en redes sociales dejó hace días un mensaje hablando de la muerte. ¿Cuáles fueron esos últimos mensajes?
El hecho se registró la noche del 24 de febrero en la colonia Mi Esperanza de Potrerillos, Cortés, al norte de Honduras.
Hay dos versiones, pero la más fuerte es que desconocidos ingresaron a la vivienda del joven y le dispararon varias veces frente a su familia.
El joven respondía al nombre de Maynor Josué Castellón Redondo de tan solo 23 años y en TikTok aparecía como Sharawy.
Vecinos dijeron que el joven se encontraba con su hermano cuando llegaron desconocidos y sin mediar palabras empezaron a dispararle varias veces.
Maynor Josué Castellón Redondo había dejado varios mensajes en redes sociales donde hablaba de la muerte, uno llamó la atención en específico.
Su último mensaje había sido el 23 de febrero, específicamente este en su cuenta de TikTok.
El 23 de enero subió este mensaje a su TikTok: “El día que muera, tápenme los tatuajes, vístanme bonito y me peinan de ladito, que así es como a mi mamá le gustaba verme”.
Mucha gente fue a ese TikTok y pidió que se cumpliera con el deseo del joven, otros dijeron que la palabra tiene poder.
El joven hacía lives de TikTok y también era futbolista en ligas regionales en el departamento de Cortés.