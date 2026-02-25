Los cuerpos quedaron atrapados en el amasijo de hierro: dos muertos deja accidente de tránsito

Dos personas muertas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en la carretera hacia Olancho. Aquí los detalles.
Un aparatoso accidente se registró en la carretera que conecta la capital con el departamento de Olancho, específicamente en el kilómetro 73, Guaimaca, Francisco Morazán.
En el siniestro participó un pequeño camión Kia, color blanco, que impactó contra otro vehículo pesado.
El vehículo contra el cual se estrelló el camión tenía una cabina de madera y transportaba repollo.
Las víctimas son las personas que se conducían en el camión; sus cuerpos quedaron atrapados en el amasijo de hierro.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para recuperar los cuerpos, que aún no han sido reconocidos. Según las imágenes, el vehículo transportaba canastas vacías y otras con mangos.
Según versiones recabadas en la zona, la escasa visibilidad debido a la oscuridad de la noche y el posible exceso de velocidad habrían sido factores que contribuyeron al siniestro.
Fueron varias horas las que el Cuerpo de Bomberos permaneció en la zona tratando de rescatar a las víctimas del camión.
El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado martes 24 de febrero, alrededor de las 10:30 p. m.
Sobre el otro vehículo aún se desconoce información; serán las autoridades las responsables de deducir responsabilidades.