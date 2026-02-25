Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron

Un tiktoker hondureño perdió la vida de manera violenta en Potrerillos, Cortés. El joven era un apasionado del fútbol y bastante activo en las redes sociales, ¿qué se sabe de su caso?
Su nombre era Maynor Josué Castellón Redondo de tan solo 23 años. En TikTok aparecía como Sharawy.
Él perdió la vida en la colonia Mi Esperanza de Potrerillos, Cortés. Según varias versiones, recibió una llamada para salir de su casa y hacer videos junto a otro joven.
Fue cuando salió de su hogar que desconocidos lo interceptaron y le quitaron la vida disparándole en varias ocasiones.
Otras versiones indican que desconocidos ingresaron a su vivienda y fue allí donde le quitaron la vida, recibiendo varios disparos.
En su cuenta de TikTok tenía más de 3 mil seguidores y casi todas las noches hacía lives de TikTok.
Según mencionaron vecinos, hace varias semanas no ocurrían actos violentos en este sector de Potrerillos.
El joven compartía videos de partidos de fútbol donde participaba en ligas locales en la zona norte de Honduras.
Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre los autores del hecho y la razón del atentado.
Uno de los mensajes que tenía en sus redes era: “El día que muera tápenme los tatuajes, vístanme bonito y me peinan de ladito, así es como a mi mamá le gustaba verme”.