  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron

El joven de 23 años también era futbolista y compartía videos en sus redes sociales

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 07:17
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
1 de 10

Un tiktoker hondureño perdió la vida de manera violenta en Potrerillos, Cortés. El joven era un apasionado del fútbol y bastante activo en las redes sociales, ¿qué se sabe de su caso?

 Fotos: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
2 de 10

Su nombre era Maynor Josué Castellón Redondo de tan solo 23 años. En TikTok aparecía como Sharawy.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
3 de 10

Él perdió la vida en la colonia Mi Esperanza de Potrerillos, Cortés. Según varias versiones, recibió una llamada para salir de su casa y hacer videos junto a otro joven.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
4 de 10

Fue cuando salió de su hogar que desconocidos lo interceptaron y le quitaron la vida disparándole en varias ocasiones.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
5 de 10

Otras versiones indican que desconocidos ingresaron a su vivienda y fue allí donde le quitaron la vida, recibiendo varios disparos.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
6 de 10

En su cuenta de TikTok tenía más de 3 mil seguidores y casi todas las noches hacía lives de TikTok.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
7 de 10

Según mencionaron vecinos, hace varias semanas no ocurrían actos violentos en este sector de Potrerillos.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
8 de 10

El joven compartía videos de partidos de fútbol donde participaba en ligas locales en la zona norte de Honduras.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
9 de 10

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre los autores del hecho y la razón del atentado.

Foto: Cortesía redes
Tiktoker muere de forma violenta en Potrerillos, Cortés: ingresaron a su casa y lo acribillaron
10 de 10

Uno de los mensajes que tenía en sus redes era: “El día que muera tápenme los tatuajes, vístanme bonito y me peinan de ladito, así es como a mi mamá le gustaba verme”.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos