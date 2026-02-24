Brayan Rosales iba a visitar a sus padres y murió atropellado en Choloma

Brayan Rosales perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado por una rastra en Choloma, Cortés. Aquí los detalles:
Brayan Misael Rosales Rosales, de 23 años, sufrió graves heridas tras el impacto de un vehículo, en el bulevar a la altura de la colonia Cedén, Choloma, Cortés.
Testigos del accidente alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro, que trasladaron a Rosales en una ambulancia del 911 con la esperanza de salvarle la vida.
Rosales residía en la colonia La García, en Choloma, y este día había decidido visitar a sus padres en la comunidad de Las Tunas, municipio de Sulaco, Yoro, aprovechando que tenía libre de sus labores.
Brayan salió de su hogar desde tempranas horas con la intención de reencontrarse con sus padres, pero el accidente truncó sus planes.
Debido a la gravedad de las lesiones, Brayan falleció minutos después, mientras era trasladado al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, confirmaron las autoridades.
El vehículo que lo atropelló se dio a la fuga, según informaron testigos, quienes lamentaron la tragedia.
Familiares llegaron a retirar cadáver en la morgue del centro hospitalario, donde se realizarán los trámites correspondientes tras el fallecimiento.
De igual forma, piden justicia por la muerte del joven, quien hoy deja en gran dolor y luto a sus primos y amigos.
"Mi pésame para su familia. Dios les dé fuerza y fortaleza para poder soportar este dolor y continuar adelante. Bendiciones", "Cómo me estás doliendo. Que Dios te dé el descanso eterno. ¡Vuela lo más alto que puedas! Gracias por todo lo bueno, primo", "Que Dios dé fuerzas a la familia. Estos momentos no son fáciles. No los conozco, pero que Dios les dé la fuerza", son algunos de los comentarios.