Brayan Rosales iba a visitar a sus padres y murió atropellado en Choloma

Aprovechando su día libre de trabajo, Brayan Rosales salió a visitar a sus padres; sin embargo, un fatal accidente le arrebató la vida en el camino

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 17:04
1 de 10

Brayan Rosales perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado por una rastra en Choloma, Cortés. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Brayan Misael Rosales Rosales, de 23 años, sufrió graves heridas tras el impacto de un vehículo, en el bulevar a la altura de la colonia Cedén, Choloma, Cortés.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Testigos del accidente alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro, que trasladaron a Rosales en una ambulancia del 911 con la esperanza de salvarle la vida.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Rosales residía en la colonia La García, en Choloma, y este día había decidido visitar a sus padres en la comunidad de Las Tunas, municipio de Sulaco, Yoro, aprovechando que tenía libre de sus labores.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Brayan salió de su hogar desde tempranas horas con la intención de reencontrarse con sus padres, pero el accidente truncó sus planes.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Debido a la gravedad de las lesiones, Brayan falleció minutos después, mientras era trasladado al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, confirmaron las autoridades.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El vehículo que lo atropelló se dio a la fuga, según informaron testigos, quienes lamentaron la tragedia.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Familiares llegaron a retirar cadáver en la morgue del centro hospitalario, donde se realizarán los trámites correspondientes tras el fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

De igual forma, piden justicia por la muerte del joven, quien hoy deja en gran dolor y luto a sus primos y amigos.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

"Mi pésame para su familia. Dios les dé fuerza y fortaleza para poder soportar este dolor y continuar adelante. Bendiciones", "Cómo me estás doliendo. Que Dios te dé el descanso eterno. ¡Vuela lo más alto que puedas! Gracias por todo lo bueno, primo", "Que Dios dé fuerzas a la familia. Estos momentos no son fáciles. No los conozco, pero que Dios les dé la fuerza", son algunos de los comentarios.

 Foto: Redes sociales
