Horóscopo de hoy destaca nuevos proyectos para Piscis y distracciones para Tauro

Tegucigalpa, Honduras.- El tránsito de los astros presenta una jornada llena de decisiones delicadas y grandes oportunidades. Cada signo se verá impulsado a evaluar sus prioridades, equilibrar emociones y actuar con prudencia, mientras el entorno profesional y afectivo ofrece momentos de cambio que pueden redefinir la rutina cotidiana.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si tienes un negocio, comienza ahora una buena racha para conseguir ingresos fruto de tu propio esfuerzo. Tendrás la ayuda de Júpiter y tu clarividencia para ver por donde fluye el dinero te dará muchas alegrías.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Las cuestiones prácticas no se te darán bien hoy. Tendrás la mente un poco dormida y tan sólo la parcela de la memoria funcionará correctamente, pero no la de la lógica. No es un buen día para darle vueltas a inversiones o compras importantes.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La estabilidad personal seguirá creciendo y disfrutarás de muy buenos momentos en compañía de la persona amada o de tu círculo de amistades. Profesionalmente, también alcanzarás los mejores resultados y verás tus objetivos cumplidos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Por muy ilusionado que encuentres con tu pareja, tendrás que ir poco a poco para no caer por la montaña rusa de la desilusión si tu media naranja se agobia, ya que puede tener una visión mucho más práctica y terrenal de lo que necesitáis.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEO (23 julio - 22 agosto). Día muy completo y satisfactorio en tus relaciones profesionales, que se verá enriquecido por un inesperado cambio que te favorecerá. Tu entorno más cercano estará abierto a demostrarte el afecto que mereces.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Atraviesas momentos de cautela en tu mundo profesional; procura medir tus comentarios y muéstrate muy prudente. En lo sentimental, recibirás buenos consejos por parte de un amigo, que te ayudarán a fortalecer tu relación de pareja. Olvida las presiones.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Vas a recibir una invitación que te apetece, aunque tendrás que inventar una excusa en tu trabajo o centro de estudios. La crisis y tu tendencia a comprar compulsivamente, te están llevando a una situación algo perjudicial. Pon freno a los caprichos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te sentirás muy animoso y sociable tanto en el terreno sentimental como en tu círculo de amistades. Tu luz y tu gracia natural resaltarán más que nunca y percibirás el amor y el cariño de todos los que te rodean. Físicamente te encontrarás en plena forma.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede que esperes algunos meses para sentirte en la plenitud total en lo que se refiere a salud y bienestar personal, porque a partir ahora iniciarás una etapa de contactos sociales que se traducirán en viajes y experiencias muy gratificantes.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es probable que sientas la necesidad de transformarte personal y profesionalmente. Un proceso de regeneración con el que puedes sufrir, pero que también te dará momentos para disfrutar. Valora la ayuda que te prestan los que te rodean y muestra agradecimiento.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El malestar por una operación mal cerrada va a hacer que no estés completamente concentrado en las actividades que tienes que realizar hoy. Recuperarás el ánimo porque los astros estarán contigo y todo saldrá como estaba previsto.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Se avecinan cambios muy favorecedores en cuanto a las relaciones personales y profesionales, que te aportarán una gran seguridad. Retomarás un proyecto antiguo y lograrás sacarlo adelante; tu tesón y fuerza de voluntad serán tus aliados.