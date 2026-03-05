Gobierno de Xiomara Castro entregó cerca de L100 millones a hondureños retornados

Tegucigalpa, Honduras.- Cerca de 100 millones de lempiras fueron usados por el Estado para los migrantes hondureños retornados, principalmente de Estados Unidos, según revela un informe del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Fueron 37,790 hondureños que regresaron al territorio entre febrero del 2025 y enero del 2026; ellos se beneficiaron del bono "Llegaste a casa", que se otorgó mediante el programa "Hermano, hermana, vuelve a casa", aprobado por el Gobierno de Xiomara Castro. El programa fue en el marco de la Estrategia Nacional de Emergencia para la Protección de Migrantes Hondureños, robada el año pasado. El bono consistía en una ayuda social de 100 dólares americanos equivalentes a L2,600 dada a cada inmigrante retornado que ingresaba a través de los Centros de Atención al Migrante Retornado.

Dichos montos eran pagados a través del fondo de beneficio social para reintegración de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El informe que se desarrolló con datos de Sedesol al cierre de enero evidencia que el Estado desembolsó 98.25 millones de lempiras durante ese período en concepto de ayuda social para migrantes retornados. El análisis del documento denominado "Respuesta humanitaria a hondureños retornados" del observatorio universitario indica que, del total de beneficiados, el 83% (31,537 personas) son hombres, frente al 12% (4,337 personas) de mujeres, mientras que la población infantil representa el 5% del total. Los adultos entre 30 y 59 años constituyen el segmento más numeroso, con el 52% (17,300 hombres y 2,393 mujeres) del total.

Les siguen los jóvenes de 18 a 29 años, quienes representan el 42% de los retornos, y los adultos mayores de 60 años, quienes apenas alcanzan el 1% de las personas que recibieron el beneficio. En cuanto al comportamiento mensual durante 2025, el informe destaca que septiembre fue el mes con mayor número de retornados beneficiados (4,119), seguido de noviembre (4,052). Por el contrario, abril registró la cifra más baja del año, con 2,122 personas. En enero de 2026 se reportaron 452 beneficiarios adicionales. El CAMR de La Lima se consolidó como el principal punto de recepción, al gestionar el 86% de los casos (32,549 beneficiarios). Le siguen Belén, con el 8%, y Omoa, con el 6%. César Castillo, director del observatorio, manifestó que el programa que se aprobó en 2025 tenía dos componentes, el primero que se enfocaba en asistencia humanitaria; en él se incluye el pago de 100 dólares.